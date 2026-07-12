Descartan a Carlos Alcaraz para el US Open

El murciano sigue esperando el visto bueno de los médicos para subir la intensidad de sus entrenamientos y algunos ven imposible que pueda llegar al último Grand Slam de la temporada

Carlos Alcaraz comenzó el año como número uno del mundo, pero aún nadie sabe cómo lo va a terminar. De momento, Alexander Zverev ya le ha arrebatado la segunda plaza tras alcanzar la final de Wimbledon.

Tras saborear las mieles de la gloria prácticamente desde que irrumpió en el circuito, el murciano se ha topado la cruda realidad del mundo de las lesiones. Concretamente, fue en el Conde de Godó donde su muñeca derecha dijo basta. Hasta la fecha, su percance físico más serio y que le ha mantenido más tiempo fuera de las pista.

Tanto que todavía no sabe la fecha exacta de su reaparición en ellas. Se sabe que está en la recta final de su recuperación, pero no en el torneo que volverá a competir.

Se hacen muchas quinielas por ahora, pero a medida que avanza el verano se va descartando de los próximos certámenes. Se le esperaba para el comienzo de la gira sobre pista dura, pero ya ha causado baja en algunas citas donde sí se le esperaba, como en el Master 1.000 de Montreal.

Y visto lo visto, aunque el objetivo prioritario sigue siendo llegar a tiempo para Cincinnati, donde defiende corona, algunos expertos como Greg Rusedski duda que el tenista español llegue a tiempo para dicho torneo y menos aún para jugar el US Open.

Lo ha dicho en su podcast 'Off Court', donde ha confirmado que le ha visto en videos y no le ve preparado todavía: "Me sorprendería mucho si jugara el US Open, porque lo que noté al ver el video es que golpea la pelota con poca fuerza, apenas golpea la pelota y hace ciertos movimientos. Y cuando sacaba, ¿te diste cuenta de que no hacía un solo saque? Hacía el movimiento completo, aterrizaba, dejaba caer la pelota y luego volvía a empezar el movimiento. Para mí, publicar un video así, supongo que te da publicidad para decir: ‘Miren, estoy trabajando duro para intentar recuperarme’, pero me genera más preguntas que respuestas y me indica que hay algo mucho más serio si realmente no está golpeando bien la pelota".

Cincinnati, dentro de un mes

Estas declaraciones llegan tras haber subido el murciano un video a las redes sociales para indicar que ya había dado un paso más. Sin embargo, para Rusedski se trata de un paso muy corto todavía. Y teniendo en cuenta que el Masters 1.000 de Cincinnati comienza dentro de un mes (el 13 de agosto), cree que sería demasiado arriesgado para él participar. Además le pide paciencia para no estropear su carrera.

“Es una superestrella, y espero que se recupere y encuentre la manera de solucionar este problema de muñeca. Incluso si necesita descansar el resto de la temporada y puede volver al final de la misma completamente recuperado, sería positivo. Así que tómese el tiempo que necesite, no se arriesgue y esperemos que se recupere, porque no queremos que esté alejado del tenis, ya que es indispensable para el tenis masculino", señala Greg.

Rusedski celebra la irrupción de Zverev

Por último, Rusedski ha afirmado que echa de menos al murciano al tiempo que ha celebrado que haya vuelto por sus fueros el alemán Zverev: "Lo extrañamos, seamos honestos. Esa rivalidad entre Sinner y Alcaraz fue increíble durante esos dos años y ese partido de Roland Garros fue mi partido favorito de todos los tiempos. Lo bueno es que Zverev ha dado un paso al frente desde que se fue, desde el Abierto de Australia. Esa es la buena noticia, pero lo necesitamos".

Muchos pensaron en su día que Carlos Alcaraz forzaría para llegar a Wimbledon, pero el de El Palmar ha sabido escuchar el consejo de los profesionales que tiene a su alrededor y, por ahora, está midiendo mucho los tiempos de su recuperación.