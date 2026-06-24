Novak Djokovic hace saltar las alarmas antes de Wimbledon

El tenista serbio se borra del torneo de exhibición que debía disputar este miércoles, a cinco días de que comience el Grand Slam londinense

Novak Djokovic afronta en Londres una de sus últimas oportunidades de coronarse con su 25º torneo del Grand Slam en un Wimbledon que ha ganado siete veces, en el que no cae antes de semifinales desde hace casi una década (2017) y en el que ha jugado la final en seis de las siete últimas ediciones.

Con esos precedentes y pese a que la única vez que no alcanzó la final en estos últimos años fue el pasado 2025, cuando cayó en semifinales ante Jannik Sinner, si hay un torneo que Djokovic puede ganar es que se juega en Londres a partir del próximo lunes.

Por eso, que se borrara este miércoles del Giorgio Armani Tennis Classic ha hecho saltar las alarmas. El tenista serbio tenía programado un partido en este torneo de exhibición ante el ruso Karen Khachanov. Sin embargo, ha decidido no jugar y, en su lugar, Martin Damm Jr. se enfrentará al ruso.

Los problemas físicos atenazan a Djokovic

Pese a que comenzó el año muy bien, ganando a Sinner en el Open de Australia y plantando cara en la final ante Carlos Alcaraz, sus problemas físicos se han hecho evidentes y apenas ha podido jugar tres torneos más en lo que llevamos de temporada. De hecho, sólo lo ha podido hacer con un cierto nivel en Roland Garros, donde cayó en tercera ronda ante Joao Fonseca.

Su mirada estaba puesta en Wimbledon, de ahí que esta inesperada ausencia haya hecho crear dudas sobre su situación física. El tenista serbio ha preferido, según apunta el periodista Ben Rothenber, entrenarse en el Aorangi Park Practice Courts de Wimbledon, lo que podría indicar que se ha borrado para resguardar al máximo su físico de cara a la competición.

Quien, por motivos similares, también se ha borrado sobre la marcha, en su caso del torneo de Eastbourne, es el estadounidense Taylor Fritz, que estaba inscrito en el ATP 250 británico, donde defendía el título logrado el pasado año.

Fritz, que cayó en primera ronda en Roland Garros, viene de jugar en Stuttgart y Halle, donde ha perdido sendas finales ante Shelton y Tiafoe, por lo que ha preferido descansar antes de afrontar el tercer Grand Slam de la temporada.

Taylor Fritz deja su puesto a Djokovic

Su baja beneficia indirectamente a Novak Djokovic, que gana una posición en el ránking ATP. Taylor Fritz pierde los 250 puntos que defendía de Eastbourne y pasará a ser el octavo del mundo, cediendo la séptima plaza a Djokovic.

No obstante, eso no afectará al sorteo de este viernes en el All England Tennis Club, pues aún no estará actualizado el ránking y dará igual partir como sexto o séotimo -Alcaraz no estará- a la hora de quedar emparejados en los cruces.

"Lamentablemente, tengo que retirarme de Eastbourne este año. Esperé hasta después del calentamiento para tomar la decisión porque realmente quería jugar. Nunca es una decisión fácil para mí, especialmente cuando se trata de un torneo que significa tanto para mí. Cualquiera que me conozca sabe que odio retirarme de eventos. Eastbourne me ha brindado algunos de mis mejores recuerdos en la cancha, y el apoyo que he recibido de los aficionados a lo largo de los años ha sido increíble. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil, pero con Wimbledon a la vuelta de la esquina, tengo que tomar la decisión que me dé la mejor oportunidad de estar al 100% y lista para competir al máximo nivel. Si bien sé que es la decisión correcta, no por ello deja de ser decepcionante. Lo siento mucho por los aficionados, el torneo y todos los que esperaban verme jugar. Gracias a Eastbourne por hacerme sentir siempre tan bienvenida, y espero volver a estas canchas pronto", publicaba el tenista norteamericano en su cuenta de Instagram.