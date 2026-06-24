Jannik Sinner crea dudas tras su debacle en Roland Garros: "Todo pasa por algo"
El tenista italiano asegura haber olvidado lo vivido en París, aunque sigue sin saber exactamente a qué se debió su 'pájara'
La debacle de Jannik Sinner en Roland Garros dio que hablar. No sólo porque cayera el número uno y gran favorito a las primeras de cambio, sino por cómo ocurrió. Tras ir ganando por dos sets a cero y 5-1 ante Juan Manuel Cerúndolo, el italiano se derrumbó físicamente y su rival le pasó por encima.
El tenista de San Cándido descartó que su bajón físico, sus mareos y sus vómitos fueran por culpa del calor y, de hecho, ya se pudo ver algo parecido en las semifinales del Master 1.000 de Roma ante Daniil Medvedev. Aunque ahí pudo salvar la situación crítica y, tras suspenderse el partido, resolverlo al día siguiente.
Hay quien habla de ansiedad o de otro tipo de problema. Incluso quien ha pedido que se investiguen los motivos por los que Jannik Sinner sufre esas insospechadas 'pájaras'... Casi un mes después de esa derrota, el número uno del mundo regresaba este miércoles a las pistas para jugar un torneo de exhibición (Giorgio Armani Tennis Classic) que le ha servido para preparar el torneo de Wimbledon que arranca el lunes y donde él defiende el título logrado el pasado año ante Carlos Alcaraz.
Sinner ha resuelto su partido ante Cameron Norrie de forma cómoda, por un doble 6-3 y ha dejado buenas sensaciones. Pero antes de eso, el tenista italiano ya dejó claro que no tenía ningún problema ni secuela por lo que ocurrió en París y que llegaba a Wimbledon pleno de forma y motivado.
Sinner tranquiliza sobre su situación física
"Estoy muy bien. Hicimos todos los chequeos y todo parece estar muy bien. Así que estoy muy feliz. Necesitaba un tiempo libre después de París. Tuve diez días con mi familia y amigos y realmente aprecio mucho esos momentos" asegura el italiano en una entrevista con SuperTennis, donde indica que lleva un mes preparando Wimbledon y que eso le hace ser optimista de cara a lo que puede ofrecer en Londres.
"Siempre pienso que todo pasa por algo. He tenido mucho tiempo de preparación, entrenando mucho físicamente y me siento en buena forma, muy fuerte de nuevo. Aún así, los primeros partidos siempre son muy difíciles", añade el número uno del mundo, que no quiere especular sobre si el bajón llegó como consecuencia al gran número de partidos que jugó en Montecarlo, Madrid y Roma. "Estuvimos hablando más a fondo después de París, tratando de entender si esto habría pasado si no hubiera jugado un par de torneos antes. No lo sabemos. Al fin y al cabo, cada día es diferente y si cometes un par de errores, en algunos días pagas las consecuencias. Podríamos haber manejado algunas cosas un poco mejor, pero también me recuerdo a mí mismo que he tenido una temporada increíble hasta ahora, ganando muchos torneos. Aprendí de lo que pasó y creo que me hará aún más fuerte en el futuro", añade.
Wimbledon como punto de inflexión
Sinner tiene claro que ha perdido una gran oportunidad para 'cerrar' el Grand Slam, pero no mira atrás y sólo piensa en volver a coronarse en Wimbledon. Ya el pasado año sufrió un durísimo varapalo ante Carlos Alcaraz en París y le venció un mes después. Y quiere ahora sentir lo mismo. "Es algo que me encantaría volver a sentir, pero si no vuelve a suceder, lo hice una vez y lo recordaré para siempre. El tenis es difícil de disfrutar porque, incluso en las victorias, después de cuatro o cinco días tienes que estar presente. Todo vuelve a empezar. Y si haces un gran torneo y pierdes en semifinales, sales del torneo como perdedor. Solo hay un ganador en un par de semanas. Cuando tienes torneos especiales como los que tuve aquí -en Wimbledon- el año pasado, es una sensación diferente", reconoce el italiano.
Sinner también valoró el gran momento que vive el tenis italiano y lo visto en Roland Garros, con dos tenistas transalpinos en semifinales pese a su ausencia. Y se queda con lo que para todo niño que aspira a jugar al tenis significa poder ganar en Wimbledon, el torneo más mítico que existe. "Cuando era niño, jamás habría imaginado estar en esta posición, ni siquiera jugar aquí en Wimbledon. Viniendo de un pueblo pequeño, eso no era realista", reconoce.
"Tener al menos un trofeo -de campeón- y ver mi nombre aquí junto a todos estos nombres increíbles es algo realmente especial. Recuerdo cómo fue la última vez que vine aquí, y ver a mi familia con todo mi equipo y mi hermano, fue increíble", admitía el número uno del mundo.