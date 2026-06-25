Presentado el cartel de la 63ª edición de la Copa Sevilla: "Se ha consolidado como una de las grandes citas del tenis nacional"

El pasado miércoles, en el Pabellón Mudéjar, fue la presentación del cartel oficial de la Copa Sevilla que reunió a importantes representantes institucionales y deportivos para dar el pistoletazo de salida a esta edición

Sevilla ya se prepara para acoger uno de los eventos deportivos más especiales de su calendario, como es la Copa Sevilla de Tenis. Importantes tenistas tanto del panorama nacional como internacional se juntan año tras año en la pistas del Club Tenis Betis para poder competir e intentar alzarse con el alirón. Año tras año, el crecimiento de este torneo está siendo exponencial y se siguen dando pasos de gigantes para que siga siendo reconocida como una de las grandes citas del calendario tenístico español. Para esta próxima edición donde ya se han anunciado importantes novedades, desveladas en ESTADIO Deportivo, ya tenemos el cartel que será el emblema del torneo.

El Pabellón Mudéjar de Sevilla acogió el pasado miércoles la presentación oficial del cartel anunciador de la Copa Sevilla 2026, todo ello en un acto que reunió a representantes institucionales, autoridades deportivas, patrocinadores e invitados del ámbito social y cultural de la ciudad, en una cita que sirvió para dar el pistoletazo de salida a la próxima edición del torneo. Uno de los momentos más esperados de la velada fue el descubrimiento del cartel oficial de la Copa Sevilla 2026, obra del diseñador Rafael Fuentes, quien explicó las claves creativas y conceptuales de una imagen concebida para reflejar la identidad del torneo y su estrecha vinculación con la ciudad.

En estas pistas cabe recordar que son importantes los nombres que han pasado por ella. Sin ir más lejos, en esta edición se cumplirán 25 años desde que Rafael Nadal consiguió su primer punto ATP en las pistas del Club de Tenis Betis. Quitando el nombre de uno de los más grandes deportistas españoles de todos los tiempos, también hay otros que copan actualmente el panorama tenístico, tal y como recordó el presidente del club Pedro Martínez-Fons Ruiz-Granados. "La Copa Sevilla es hoy uno de los torneos con mayor tradición del circuito Challenger. Por sus pistas han pasado grandes nombres del tenis mundial como Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, reciente semifinalista de Wimbledon, Andrey Rublev, Alejandro Davidovich o Félix Auger-Aliassime. Nuestro último campeón, el peruano Ignacio Buse, ganador recientemente del ATP 500 de Hamburgo, continúa su progresión en el circuito internacional. El torneo se ha consolidado como una de las grandes citas del tenis nacional gracias a su organización, nivel deportivo, identidad propia, conexión con la ciudad y cercanía entre aficionados y jugadores. No existe otro Challenger en España que compita con tanto orgullo por estos valores", declaró.

También acudieron a la cita Carmen María Tena Aguilar, delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, y Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que pudieron destacar la gran labor que esta cita tiene en la ciudad. "El cartel de la Copa Sevilla 2026 refuerza la identidad del torneo a través de una imagen que fusiona una raqueta de tenis con un azulejo sevillano. Una propuesta creativa que simboliza la unión entre deporte, tradición y cultura, reflejando el vínculo histórico de la Copa Sevilla con la ciudad", declaró Carmen María Tena.

Este torneo, que se celebrará en la semana del 7 al 13 de septiembre, aguarda importantes novedades que pretender mostrar el constante crecimiento de un evento único y especial.