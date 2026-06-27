Cuadro de Rafa Jódar en Wimbledon 2026: partidos y rivales hasta la final del Grand Slam

Así sería el recorrido de Rafa Jódar en la edición 2026 de Wimbledon, con Sinner, Medvedev o Djokovic por su parte del cuadro

Rafa Jódar es la gran esperanza del tenis español en la edición 2026 de Wimbledon tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión. El tenista madrileño ha llegado muy justo al tercer Grand Slam de la temporada tras una lesión abdominal que le ha dejado sin jugar en Queen's y en Eastbourne.

Eso le ha impedido jugar en hierba, una superficie en la que aún no se ha estrenado como profesional, pero donde sí jugó como júnior, ya que hace dos años fue cuartofinalista en Wimbledon en esa categoría.

El tenista español, que parte como 23º cabeza de serie en Wimbledon 2026, ha quedado emparejado en el sorteo celebrado el viernes con un jugador que disputará el torneo londinense por invitación. Se trata del joven británico de 23 años Felix Gill, un tenista sin apenas experiencia más allá del circuito ATP Challenger, donde tiene como tope haber alcanzado este año la final de Pune, en la India.

Aunque el estreno es, en apariencia, cómodo, para Jódar es una incógnita, ya que no ha jugado un partido en esta superficie, mientras que su rival viene de disputar el torneo de Eastbourne, donde jugo los octavos de final.

Jannik Sinner, un escollo que llega muy pronto

El hecho de partir en el puesto entre el 17 y el 24 hacía que no tuviera que enfrentarse ante un Top-8 hasta la cuarta ronda. Sin embargo, el jugador Top que le ha tocado por su parte del cuadro no es otro que el número uno, un Jannik Sinner que ya le ganó en Madrid sobre tierra batida.

Llegar a esa ronda sería estar ya entre los 16 mejores, un reto que le haría seguir avanzando puestos en el ránking, donde pelear por acabar entre los diez primeros de la Race, una plaza que rozó tras sus cuartos de final en Roland Garros, que unió a esa misma ronda en Madrid y Roma, las semifinales del Godó o el título logrado en el ATP 250 de Marrakech, todos ellos en tierra batida.

No obstante, no será fácil llegar hasta ahí, ya que de ganar a Gill, le esperarían en segunda ronda Denis Shapovalov o el gijonés Pablo Carreño, al que ya se enfrentó en octavos de final de Roland Garros. Y, en tercera ronda, aparece como favorito Luciano Darderi, aunque nunca hay que descartar al norteamericano Ethan Quinn, que se ha clasificado para la final del Mallorca Championship.

Luego ya llegarían Sinner y, en las últimas rondas, si pasara ese durísimo escollo o el italiano cayera antes de tiempo, como en Roland Garros, aún quedarían Djokovic o Medvedev.

Posibles rivales de Rafa Jódar en Wimbledon 2026

1ª ronda: Felix Gill

2ª ronda: Denis Shapovalov / Pablo Carreño

3ª ronda: Luciano Darderi / Ethan Quinn / Shintaro Mochizuki

Octavos: Jannik Sinner

Cuartos: Tommy Paul / Daniil Medvedev

Semifinales: Novak Djokovic / Felix Auger-Aliassime / Andrey Rublev

Final: Alexander Zverev / Taylor Fritz / Ben Shelton