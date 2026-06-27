MotoGP 2026 GP Países Bajos, en directo la carrera sprint en el circuito de Assen con Marc Márquez y Jorge Martín

El vigente campeón del mundo parte desde la séptima plaza, mientras que el madrileño de Aprilia ha logrado su primera pole position de la temporada para aspirar así al triunfo en el circuito de Assen

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este sábado 27 de junio la carrera sprint del GP de Países Bajos , a la cual llega Jorge Martín con la pole , mientras que Marc Márquez se ha tenido que conformar con el séptimo lugar de la parrilla de salida. ¡Empezamos!

La sanción a su compañero Marco Bezzecchi en el anterior gran premio ha permitido al madrileño colocarse a solo ocho puntos del italiano, quien sigue primero con 180 . Este sábado (y más aún en el fin de semana) Jorge Martín tiene la posibilidad de pasar al también piloto de Aprilia y dar así un golpe de efecto en el campeonato. Así está en estos momento el top-10 del Mundial de MotoGP .

Su compañero de equipo, Alex Márquez , también protagonizó una dura caída en la que la gran preocupación fue saber si se habría visto perjudicado en la recuperación de la fractura de su clavícula derecha y de la vértebra C7. No ha podido estar en la Q2, pero debe aparecer en la carrera .

La fuerte caída que sufrió Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) en la práctica oficial, le causó una fractura de la vértebra dorsal D7 que le obliga a abandonar el resto del gran premio tras la supervisión del director médico, el español Ángel Charte. Aldeguer viajará de regreso a España para someterse lo antes posible a una profunda revisión medica en Madrid.

El calor se pone al mando de las operaciones en Países Bajos y el público tira de paraguas para aguantar el chaparrón de sol .

" El objetivo más ambicioso será disfrutar de mi pasión en los últimos años de mi carrera deportiva , porque a veces hay algunos atletas que finalizan su carrera obviando el objeto de su deporte, el objeto de su pasión, y normalmente en esos últimos años puedes llegar a sufrir lesiones, presión, peores resultados, y yo quiero disfrutar de los últimos años de mi carrera profesional. Ese es mi objetivo", sentencia.

¡Espadas en todo lo alto en el Gran Premio de los Países Bajos! Marc Márquez llegaba lanzado, pero no ha podido pasar del séptimo lugar en la clasificación, mientras que Jorge Martín ha volado sobre el asfalto de Assen para hacerse con su primera 'pole position' en el Mundial de MotoGP de 2026.

Ante tal panorama, el de Cervera se ve ahora obligado a firmar una remontada de auténtica locura si quiere hacerse con la victoria en la carrera sprint que se disputa este sábado 27 de junio, algo indispensable para seguir recortando puntos en busca de la primera plaza de la general del Mundial, la cual sigue estando dominada por el italiano Marco Bezzecchi, que saldrá desde el tercer lugar. Segundo en la primera parrilla de salida será el japonés Ogura, también con Aprilia.

Los problemas de Marc Márquez

Tras irse al suelo en la jornada del viernes, se esperaba que Márquez, vigente campeón del mundo, estuviese en la pelea por la primera posición de la parrilla de salida; sin embargo, se ha quedado muy lejos tras una floja actuación en la que incluso le ha costado completar una vuelta con su Ducati Desmosedici GP26 para marcar un tiempo.#[media;[proveedor:4;id:MotoGP/status/2070802578342920438]] Sin ese feeling tan necesario con su montura, el de Cervera no pudo bajar del 1:31.174 para terminar en séptima posición, un mal menor dado que durante muchos momentos de la Q2 ni siquiera tenía un tiempo oficial, trastocando por completo sus planes.

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP Países Bajos

Aquí os dejamos los 10 primeros clasificados en la Q2, la cual ha dado forma a una parrilla de salida liderada por Jorge Martín, que estando a solo ocho puntos del líder del Mundial, su compañero Bezzecchi con 180, tiene opciones de superarle hoy mismo. Márquez está a 40 puntos del italiano de Aprilia.