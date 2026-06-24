MotoGP Países Bajos 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen

Aprilia debe reaccionar si no quiere ver recortada aún más su distancia con las Ducati. Marc Márquez llega renovado y con ganas de firmar la que sería su tercera victoria consecutiva en el presente campeonato

Sin tiempo ni para saborear la victoria en la República Checa, Marc Márquez afronta un nuevo certamen con la ilusión de poder seguir recortando distancias tanto con el líder Marco Bezzecchi como con su compatriota Jorge Martín. Llega el Gran Premio de Países Bajos, que se disputa en el trazado de Assen, y en él se aplicará una de las medidas adoptadas por la 'Grand Prix Comission' de MotoGP para favorecer la seguridad de los pilotos.

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Así, esta cita desaparecerán ya los 'holeshot devices', mientras que el aumento de las distancias entre pilotos -de tres a cuatro metros en la separación vertical, de nueve a doce metros entre cada fila de tres pilotos- se aplicará a partir del Gran Premio de Alemania, que tendrá lugar del 10 al 12 de julio.

Esta parada del calendario llega en una semana en la que Ducati ha anunciado la renovación de Marc Márquez hasta 2028 y en la que Aprilia espera que tanto Jorge Martín como Marco Bezzecchi hayan aprendido de sus errores y no cometan ninguno más para no ver peligrar sendos títulos que tienen ahora mismo en su poder.

Por otro lado, todos esperan en Gresini Racing que que Álex Márquez pueda, por fin, completar un certamen. El menor de los hermanos de Cervera no corrió ni la sprint ni la carrera dominical en Brno para no correr riesgos, ya que en la 'Qualy' no había conseguido buenos registros para entrar en la zona de puntos y su lugar en la parrilla de salida se antojaba muy peligroso para un recién salido del hospital como él.

¿Cómo es el circuito de Assen?

El circuito de Assen no es una pista larga en el calendario de MotoGP (de hecho, es más corta que la anterior, Brno), pero tampoco es de las más pequeñas y ratoneras, lo que hace que la duración de sus carreras sea estándar. Las carreras del Gran Premio de Países Bajos serán, en MotoGP, a 26 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado.

Horarios del Gran Premio de Países Bajos 2026

Viernes 26 de junio

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 27 de junio

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

Domingo 28 de junio

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (26 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP 2026

El Gran Premio de Países Bajos de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio neerlandés de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Assen, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.