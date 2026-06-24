Oficial: Pedro Acosta firma hasta 2028 y será el nuevo compañero de Marc Márquez

La marca italiana convierte al joven piloto español en compañero del vigente campeón del mundo en MotoGP firmándole hasta 2028 y, de paso, dejando fuera del equipo a Pecco Bagnaia

Se acabaron las especulaciones. Desde este miércoles 24 de junio Pedro Acosta es oficialmente piloto de Ducati, marca para que conducirá una de sus dos monturas oficiales junto a Marc Márquez; tal y como ha anunciado el fabricante italiano con sede en la localidad de Borgo Panigale. He aqui el comunicado.

"Ducati Corse se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Pedro Acosta para las temporada 2027 y 2028, equipo al que se unirá al término de la temporada actual, consolidando aún más el proyecto deportivo de Ducati y confirmando el compromiso de la empresa en invertir en los mejores jóvenes talentos de MotoGP. Esta decisión recompensa las cualidades del español, considerado uno de los pilotos más fuertes de su generación, gracias a los títulos mundiales logrados en Moto3 y Moto2 en apenas tres años desde su debut en el Mundial", comenta.

Más allá de lo que dice el señalado texto,

Acosta también ha impresionado en su estreno en la categoría reina con el título de 'Rookie' (Debutante) del Año en 2024, el cuarto puesto en la clasificación general en 2025 y un total de 13 podios.

Para Claudio Domenicali, CEO de Ducati, Acosta es sin duda "uno de los jóvenes más talentosos de MotoGP con sólo 22 años y, por tanto, es un piloto sobre el que construir otra bonita historia".

"Siempre nos ha gustado y lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha hecho en pista como por su personalidad directa y desenfadada, que estamos seguros hará que los ducatistas se enamoren de él cuando lo vistamos de rojo", asegura Domenicali.

"Creemos que, formando pareja con Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, apoyado en su historia y en los resultados logrados en los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel absolutamente protagonista también en el futuro y ser fuente de admiración, respeto y apoyo para los aficionados de Ducati", añade Domenicali.

Por su parte, Luigi Dall'Igna, director general de Ducati competición, ha puesto de relieve que "Pedro representa el perfil ideal para el futuro del equipo Ducati", y ha resaltado que "tras la confirmación de Marc", querían "incorporar al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP a un piloto joven y rápido".

Por ello, ha incidido en que el piloto español, "además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria" y subrayado que "en poco menos de seis años en el mundial ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado grandes actuaciones en MotoGP".

Asimismo, ha destacado que "su llegada al equipo será un estímulo para todos". "Nos ayudará a crecer y le acompañaremos en su evolución hacia la plena madurez como piloto", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que con el apoyo del equipo y "el tiempo adecuado, su contribución permitirá dar un paso más en términos de rendimiento y objetivos". EFE

JLL/jpd