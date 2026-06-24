Marc Márquez vuelve a verse las caras con Bagnaia y Ducati anuncia su salida

El Gran Premio de los Países Bajos es territorio Ducati en los últimos años, pero una lucha interna entre sus dos pilotos podría acabar con el resurgir que han tenido en la tabla. Además, el equipo italiano ya ha hecho oficial la marcha del bicampeón del mundo

Ducati está de dulce y Dall'Igna no quiere que nada ni nadie estropee dicho momento. Pero lo cierto es que, al igual que le ocurrió a Aprilia en Hungría, donde Jorge Martín tiró a Bezzecchi y los dos se quedaron sin sumar, en el Gran Premio de los Países Bajos podría pasarle a los de rojo.

A esta cita llega un Marc Márquez plenamente recuperado y con ganas de seguir recortando distancias con el liderato, del que está a 40 puntos ya, y un Bagnaia que está volviendo a saborear las mieles del triunfo y que se subió al podio hasta por dos veces en el certamen de la República Checa disputado el pasado fin de semana.

Tras los puntos sumados en Brno, el piloto italiano ha sido el último piloto en presentar su candidatura al título. Y su propio jefe ya lo ha metido en la ecuación.

Las estadísticas en el TT Assen asustan

Tanto Marc Márquez (2025, 2018 y 2014), recién renovado con Ducati hasta final de 2028, como 'Pecco' Bagnaia (2024, 2023 y 2022) han ganado en tres ocasiones. El español ha sido el último en lograrlo pero el italiano lo ha hecho en tres años consecutivos, unos datos que ya de por sí les confieren cierta ventaja estadística, como también aseguran que se vivirá una intensa pelear entre los dos por dominar esta plaza.

A ambos se les da bien este trazado y cuya mayor novedad estará en la prohibición de continuar usando los dispositivos de altura en el eje delantero.

Ducati anuncia la salida de Bagnaia

Si ayer hicieron oficial la renovación de Marc Márquez, ahora han confirmado la salida de Pecco Bagnaia a final del presente curso. Y, en breve, presentarán a Pedro Acosta como la nueva pareja de baile del propio Márquez para las dos próximas temporadas.

Y con unas palabras muy emotivas de Dall'Igna, han abordado dicho adiós del piloto italiano: "Pecco es uno de esos pilotos con los que la chispa surgió de inmediato. Le buscamos y le quisimos desde muy joven para construir un proyecto a su alrededor. Un chico rápido y, sobre todo, inteligente. El objetivo era conseguir llevar la Desmosedici al máximo de sus capacidades. Y lo hemos logrado".

En los ocho años que habrá competido sobre una Desmosedici, seis de ellos en la estructura de fábrica, el turinés será recordado para siempre como el protagonista que devolvió la corona al constructor italiano en 2022, 15 años después de que lo lograra Casey Stoner. Luego llegó el segundo título (2023), con un acumulado total de 31 victorias, 63 podios y 28 pole position.

"Gracias al trabajo de todo el equipo y a la tecnología, pero sobre todo gracias al talento de Pecco, que ha devuelto, 15 años después, el rojo de Ducati a lo más alto de todas las clasificaciones. A lo largo de nuestras temporadas juntos hemos construido una relación madura y sólida, basada en la gratitud, la confianza y el respeto. Es esa misma relación la que nos ha permitido superar momentos complejos y difíciles, siempre unidos. Pecco será para siempre un campeón en la historia de Borgo Panigale y también en mi historia personal. Con Ducati ha logrado los sueños que tenía de niño, y nosotros los nuestros junto a él", ha recalcado el dirigente 'rosso'.

Marc Márquez, feliz tras su renovación

Y mientras hacen oficial el fichaje de Pedro Acosta, Marc Márquez se ha mostrado esta semana muy feliz de prolongar su estancia en Ducati durante dos años más.

"Cuando decidí unirme a Ducati, estaba convencido de que era el proyecto más competitivo; ellos creyeron en mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo duro y con esta renovación, han reafirmado una vez más ese compromiso, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad que necesitaba para tomar la decisión correcta", ha manifestado el catalán en una nota de prensa difundida por el equipo italiano.

"En nuestro primer año juntos luchamos por el título y lo ganamos, un resultado de un valor incalculable que confirma que el camino que elegimos era el adecuado", reconoce el nueve veces campeón del mundo, quien resalta que sigue compitiendo porque "amo este deporte", en el que quiere "alcanzar objetivos aún más ambiciosos".

"Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para lograrlo. Mientras esté aquí, lo daré todo para pintar el futuro de rojo", recalcó el de Cervera.

Los números de Márc Márquez en Ducati

El español Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siete de ellas en la categoría de MotoGP, continuará como piloto de Ducati durante las próximas dos temporadas, en 2027 y 2028, tras la renovación anunciada esta semana por el equipo de Borgo Panigale.

Vestido de 'rosso' conquistó su séptimo título de MotoGP. En su primera temporada con Ducati, Marc Márquez logró 14 victorias en las carreras sprint y 11 triunfos en grandes premios, lo que le permitió conseguir matemáticamente el título en Japón, cinco grandes premios antes del final de la temporada para establecer un récord histórico de puntos en una sola temporada y completando uno de los más relevantes regresos a la competición de la historia de cualquier deporte.

Este curso ha tenido un inicio más complicado por un problema en su maltrecho hombro derecho, pero ya ha reducido la diferencia con el líder Marco Bezzecchi a sólo 40 puntos, de los 102 que le llevaba al final del Gran Premio de Italia.

Su triunfo en Hungría, el primero de los dos consecutivos que ahora acumula por el de la República Checa, también supuso la victoria número 100 de Ducati y la 101 suya personal entre todas las categorías.