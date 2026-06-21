Marc Márquez se sincera tras lo ocurrido con Pecco Bagnaia: "No lo tenía controlado"

El piloto español del equipo Ducati ha vencido en el Gran Premio de la República Checa tras una remontada en la que ha dejado por el camino a su compañero de equipo, subrayando así su candidatura a mantener el cetro en MotoGP

Marc Márquez está más que de vuelta. Si su inicio de temporada fue irregular, el de Cervera le ha dado la vuelta al asunto hasta el punto de parecer ahora favorito para hacerse con el mundial de MotoGP, en el cual defiende corona. Y no es que lo digamos nosotros, sino los resultados, ya que lleva dos triunfos consecutivos, el último de ellos dando además una lección ante su compañero de equipo, Pecco Bagnaia.

La victoria en el Gran Premio de la República Checa (circuito de Brno) ha supuesto además que se coloque a solo 40 puntos del líder del Mundial, un Marco Bezzecchi que fue excluido de la carrera del domingo tras golpear a un comisario del circuito durante la carrera sprint del sábado. Así, su satisfacción es doble, ya que tras pasar hace poco por el quirófano no esperaba estar tan bien en estos momentos.

"No contaba para nada con esta victoria. Después de ver el fin de semana y de como fue ayer, me mentalicé en que un podio quizás sería posible como conseguí ayer en el 'sprint'. Era lo que veía más optimista", comenta.

Marc Márquez y lo ocurrido con Pecco Bagnaia

Tras una buena salida, Márquez se situó detrás de su compañero con la Ducati oficial, Pecco Bagnaia, a quien siguió la estela para lanzar hasta tres ataques. En las dos primeras ocasiones el italiano resistió en cabeza, pero a la tercera, justo en la vuelta 16, el español terminó encontrando un resquicio para ponerse en cabeza y no volver a soltar ese lugar hasta la bandera a cuadros. Así lo explica él mismo.

"Salí al ataque, por primera vez, en las primeras vueltas, porque vi ayer que costaba muchísimo adelantar y eso me ha permitido estar detrás de Pecco. Durante el fin de semana he aprendido varias cosas y una de ellas es que hay que ir resistiendo, pero siempre con los pies en el suelo. Lo cierto es que no tenía controlado ni cómo adelantar a Pecco ni cómo defenderme de Ogura. Cuando vas detrás de un piloto no puedes frenar como tú quieres, das gas antes, derrapas antes, y utilizar el tren trasero como no se debe utilizar en una carrera para las últimas vueltas", comenta antes de contar con detalle la estrategia para terminar ganando.

"Me preocupaban las dos cosas, pero he lanzado tres ataques a Pecco, uno muy al principio, otro a mitad de carrera y otro al final, para dejar respirar el neumático delantero y a la vez defenderme de Ogura. He estado en una situación comprometida".

Se ha metido de lleno en la pelea por el Mundial

Más allá de la carrera en sí, Marc Márquez ha terminado encantado por meterse de lleno en la pelea por el campeonato, y es que ha pasado de estar a más de 100 puntos de distancia a colocarse a solo 40. Así lo valora.

"Hace un mes y medio estaba completamente fuera del Mundial a 102 puntos, tumbado en una cama del hospital y saltándome dos carreras, estaba completamente fuera, y ahora me encuentro a 40 puntos, no sé cómo, pero estamos en el juego. Siempre soy realista y a 40 puntos estás en el juego", recalca el nueve veces campeón del mundo, quien no obstante ha recalcado que "hay que tener paciencia en Assen, porque es un circuito en el que cuando llego físicamente bien sufro".