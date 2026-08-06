Jorge Martín, líder del Mundial de MotoGP, saca su lado más gallito: "Son los demás los que tienen que pensar en qué han hecho mal"

El piloto madrileño de Aprilia no entiende cómo aún es líder del Mundial, pero avisa que no va a ceder ese testigo sin pelear

Todos están pendientes de Marc Márquez, que ha recortado casi cien puntos y está a 18 del liderato en el inicio de la segunda parte del campeonato de MotoGP. También del segundo clasificado, un Ai Ogura que es el más regular en las últimas carreras y que sólo se encuentra a 14 puntos del liderato. O de un Marco Bezzecchi que ha perdido su amplia ventaja tras los errores cometidos en los últimos grandes premios.

Sin embargo, el líder del mundial de MotoGP es Jorge Martín y, posiblemente, sea del que menos hablen. El piloto madrileño, a base de sacar puntos de donde fuera y de no cometer errores, ha logrado situarse primero antes del parón, con 14 puntos de ventaja sobre Ogura y 18 sobre Marc Márquez.

Hace dos años ya ganó un Mundial sin vencer en tantas carreras como su compañero de marca Pecco Bagnaia. Le bastó con esa regularidad que le caracteriza. No obstante, esta vez lo ve más difícil. Son más rivales los que le persiguen y si uno falla, el otro no lo va a hacer. Sobre todo si uno de ellos es Marc Márquez.

La regularidad de Jorge Martín, clave

De hecho, él es el primer sorprendido de que, con todo lo que ha pasado en la primera parte del campeonato, pueda estar al frente del Mundial. "No entiendo cómo todavía lidero el Mundial", admite el piloto de Aprilia. "Es verdad que hice buenas carreras al principio... y que después he ido sumando puntos. Si puedo ganar velocidad, puedo pelear por victorias. Si no, estoy muy lejos. Mi rendimiento me ha llevado hasta aquí y son los demás los que tienen que pensar en qué han hecho mal", desafía el madrileño.

'Martinator' no se ve como favorito, pese a todo, pero no piensa rendirse y asegura que venderá caro su liderato. "Voy a trabajar para mantenerme líder hasta final del año. Tenemos información para sentirme bien con la moto, esa será la clave; y encontrar la velocidad que tenía a principio de año. Si lo encuentro, eso me permitirá pelear por el Mundial", advierte el futuro piloto oficial de Yamaha.

Lo que se temía Marc Márquez...

Como avisaba Marc Márquez sobre que sus rivales le señalarían a él como favorito, así lo ha hecho un Jorge Martín que ni siendo líder del Mundial quiere adquirir ese rol. "Creo que Marc Márquez es uno de los pilotos más grandes de la historia y sigue siendo el más fuerte... y el favorito. El reto de plantarle cara ya es enorme. No sé si hay favoritos o no, pero lo importante es estar allí a final de año", advierte.

Sobre el Gran Premio de Gran Bretaña, que este fin de semana se disputa en Silverstone, el madrileño llega con las pilas cargadas y por ello se muestra muy optimista. "Estas vacaciones de verano fueron muy positivas para mí. Pude recuperarme, entrenar duro y, por fin, pasar tiempo con algunos amigos", explicaba antes de analizar lo que le espera en Inglaterra.

"Estoy deseando volver a la pista con la Aprilia y trabajar con mi equipo. Sin duda, nos espera una segunda mitad de temporada emocionante, en la que seguiremos dando el 100%. Ahora toca Silverstone, un circuito que me gusta mucho y donde guardo recuerdos inolvidables. Esta es una pista que siempre se me ha dado bien, pero Alemania también y tuve problemas", avisa.