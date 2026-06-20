El líder del mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, expulsado por pegar a un comisario

El líder del Mundial de MotoGP no podrá participar en el Gran Premio de la República Checa al ser descalificado por golpear doblemente a una comisario de pista. Su equipo, Aprilia Racong, aún puede apelar tal decisión

Se estaba viendo venir. La imagen del actual líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi, pegando por partida doble a un comisario del GP de la República Checa, era demasiado fea como para pasarla por alto; tanto es así que la decisión de la organización del campeonato ha sido expulsar del gran premio que se celebra en el circuito de Brno al piloto italiano.

Las imágenes no dejan lugar a dudas. Tras caerse en la carrera sprint el del equipo Aprilia Racing fue a por su moto para una vez llegar a la misma primero golpear en el pecho a un comisario, y posteriormente darle lo que parece un guantazo. He aquí las imágenes que se pudieron ver en la retransmisión.

Ya con todas las pruebas analizadas, la organización ha tenido a bien dejar al líder del Mundial fuera de la carrera del domingo, lo que supone un gran golpe para sus aspiraciones. Aprilia Racing, su equipo, seguramente apelará la decisión, pero es probable que no consiga nada, ya que la norma es clara y los pilotos no pueden golpear a los marshals, sin importar las circunstancias.

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