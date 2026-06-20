Marc Márquez deja sin respuesta a Jorge Martín con su nuevo plan: "Ahora, poco a poco"

El nueve veces campeón del mundo terminó en la tercera posición la carrera sprint del Gran Premio de la República Checa, en la que el madrileño no pudo pasar de la quinta plaza

Tras un inicio de temporada repleto de altibajos, el parón obligado que tuvo Marc Márquez por su caída en Le Mans ha llegado como un soplo de aire fresco. Sí, tuvo que pasar por el quirófano, pero eso mismo le ha llevado a recuperar un mejor tono físico que se está traduciendo en buenos resultados que, a su vez, le han llevado a batir a Jorge Martín en los dos últimos grandes premios. Sí, su nuevo plan está funcionando.

Tras dominar de principio a fin en Hungría –ganando tanto el sprint como la carrera del domingo–, el vigente campeón del mundo en MotoGP ha finalizado en la tercera posición el sprint de Brno (Gran Premio de la República Checa), mientras que el madrileño ha sido quinto en una carrera que se ha llevado Pecco Bagnaia. El piloto de Cervera tiene claro que este resultado respalda el trabajo realizado, animándole a seguir con el proceso en el que está inmerso.

"En un circuito de derechas, como es el checo de Brno, poder conseguir un podio en el 'sprint', que se necesita la mitad de físico que en la carrera larga, era otro objetivo. Ahora, poco a poco. A ver si podemos ir sumando y yendo cada vez un poquito a más", comenta.

Marc Márquez, décima arriba... décima abajo

Para el nueve veces campeón del mundo es importante no haber desfallecido en el cuerpo a cuerpo con sus rivales, ya que aún no está en plenitud física y la igualdad mecánica hace que deba dar un plus para llegar al final con los mejores.

"Lo más importante de hoy es que al final he llegado cerca de ellos, porque con estas motos lo tienes que tener todo muy por la mano para atacar cuando los ritmos son tan similares como eran, porque estábamos rodando todos décima arriba, décima abajo", explica.

Las caídas no terminan de abandonarle

Pese al positivismo que exhibe el piloto oficial de Ducati, este no puede pasar por alto el hecho de haberse ido al suelo en dos ocasiones durante el presente gran premio.

"Este fin de semana he tenido dos caídas, sobre todo la de ayer por la tarde, que no entendí muy bien, y hoy hemos visto también muchas caídas y cuando vas detrás de gente, con temperatura alta, es muy difícil. Hoy el que salía delante, como ha hecho 'Pecco', si tenía un ritmo como el que tenía y era constante, ganaba", finaliza.