Jorge Martín entra en pánico

El piloto madrileño finalizó quinto en la sprint. Un buen resultado, sobre todo, tras la caída de su compañero y líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Pero 'Martinator' no terminó contento y lanzó un serio aviso a Aprilia

Lo que son las cosas. Probablemente si antes de empezar el curso a Jorge Martín le llegan a decir que a estas alturas del campeonato marcharía segundo en la tabla y con la posibilidad de colocarse líder este domingo si consigue subirse al podio, el madrileño lo hubiese firmado. Eso sí, será complicado porque tendrá que cumplir con su sanción de tierras húngaras.

Pero la ambición de un campeón del mundo como él no tiene límites. Y fruto de ello 'Martinator' acabó descontento en la jornada del sábado en Brno, donde logró terminar quinto en la sprint y pudo recortarle puntos a su compañero Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial, quien volvió a caerse. El italiano, además, no podrá correr este domingo fruto de la sanción recibida al pegarle en plena pista a un comisario cuando intentaban levantar su moto.

Para la carrera larga en Brno, Jorge Martín tendrá que cumplir también con su castigo de doble long lap por el accidente que provocó hace dos semanas en Hungría. Pero eso no es lo que más le preocupa, sino ver que Ducati ya tiene más velocidad que Aprilia y que Marc Márquez, Bagnaia y Di Giannantonio ya están ahí.

"Es lo que menos me preocupa ahora mismo, estar a diez, a quince o a vente puntos del líder. Lo que realmente me preocupa es que estoy lejos de las Ducati y lejos de la victoria, y ya son dos carreras que no tengo la velocidad que tenía a principio de año. Es verdad que cada entrenamiento me encuentro mejor, así que ese es mi objetivo, centrarme en mi mismo y mejorar", manifestó el de San Sebastián de los Reyes.

En este sentido, no dudó en mandarle deberes a los ingenieros de Aprilia: "Esto es muy largo, pero si sigo sin tener la velocidad no voy a tener opciones de luchar por el título, lo importante es encontrar el por qué y seguir mejorando. De ayer a hoy hemos dado un paso, pero hay que dar otro de hoy a mañana para poder estar más cerca de los primeros".

"Hay una diferencia de rendimiento respecto a otros pilotos, hay circuitos que esa diferencia no existía y ahora voy un poco a remolque. Quizá es parte del proceso de aprender la Aprilia, siento que no tenemos una base, en un sitio empezamos con una moto y en otro con otra diferente. Este fin de semana nos tiene que ayudar a saber desde dónde empezar siempre para mejorar a partir de ahí", continuó el español.

Los rivales directos, según Jorge Martín

Sus palabras no se corresponden demasiado con el gran momento que vive Ai Ogura este fin de semana, quien ha logrado su primera 'pole position' y quien terminó segundo la carrera corta.

Y analizando la pelea por el título, donde hay hasta siete pilotos involucrados, Martín prefiere centrarse en sí mismo: "Hay muchos rivales y muchos nombres para el título, a mi eso no me interesa, lo que quiero es encontrar mi feeling con la moto y si lo encuentro pelear con Márquez, con Bezzecchi, con Ogura o con quien sea hasta el final".

Atrás queda ya el dulce sabor de Le Mans, donde se proclamó campeón: "Esta claro que fue un fin de semana muy positivo, venimos en una gran progresión, pero siempre he dicho que llegar es más fácil que mantenerse. Desde Barcelona (seis caídas) he perdido ese nivel que, seguro, recuperaré. Pero debo seguir trabajando duro para entender qué pasa. No hay más historia. Pero necesito recuperar la velocidad para poder luchar por todo".

¿A qué aspira Jorge Martín con su sanción en Brno?

El madrileño es consciente de que subir al podio en tierras checas será muy complicado teniendo en cuenta la doble long lap que tendrá que cumplir.

Por eso, prefiere centrarse en su pilotaje y no hacerse ilusiones con alcanzar el liderato. Él tiene claro lo que sería hacer una buena carrera: "Es muy difícil saber o decir un resultado, hacer un top 6 o top 5 sería una pasada, creo que si encuentro un poquito de velocidad para estar con el grupo delantero, la long lap en Brno no es un drama, se pierde un segundo y medio o poco más, serán tres segundo y medio en total, si la carrera es estirada, como es normal en este circuito, espero no perder muchas posiciones. Lo he vuelto a ensayar hoy muchas veces, pero me he llevado un susto y me he ido a la grava porque al salir venía Bezzecchi y me he ido para la escapatoria, para no molestarle".