Jorge Martín firma un pacto con Bezzecchi al margen de las órdenes de Aprilia

El madrileño se resarció en el Gran Premio de Italia sumando 29 de los 37 puntos que se pusieron en juego, pero su compañero en Aprilia firmó su cuarta victoria de la temporada. Es el gran favorito y lo asume

Por un lado ha dicho que luchará por el título mientras tenga posibilidades, pero por otro ha dejado claro que Marco Bezzecchi es su compañero de equipo y que eso le condiciona a la hora de atacar.

Jorge Martín se resarció en Italia del desgraciado Gran Premio de Cataluña que tuvo, con seis caídas y cero puntos, y dejó claro que se alegra de todo lo bueno que le pase a Bezzecchi. Porque ante todo son un mismo equipo.

El italiano suma cuatro victorias en siete citas, el español solo una. Sin embargo, sólo 17 puntos les separan en la tabla cuando restan 555 en juego todavía. Juntos firmaron el primer doblete de la historia de Aprilia en Italia y 'Martinator' no quiere estropear este ambiente en Noale por su agonía.

"Yo siempre voy a luchar por el título, voy a luchar por ser campeón siempre mientras exista una posibilidad matemática, pero pensar en eso, en el título, ahora mismo no me aporta nada. Lo que me aporta es trabajar cada día en casa, madrugar cada mañana y entrenar siete horas seguidas, y eso es lo que me llevará a final de año a luchar por el título, o no. Ya veremos", manifestó Jorge Martín el domingo en Mugello.

Al mismo tiempo, se mostró feliz por lo que sintió su compañero en el podio: "Estoy contento por Marco, el podio ha sido impresionante, solo estar ahí, verlo y la emoción del momento, incluso escuchar el himno (italiano) ha sido muy bonito, seguro que para Marco habrá sido algo inolvidable. Aunque haya perdido la carrera no tiene nada que ver poderme alegrar por mi compañero, que lo ha dado todo igual que hice yo. Me alegro que lo disfrutara. Creo que nunca había tenido un compañero de equipo que me haya apretado tanto como Marco, y eso me hace mejorar mucho".

Dichas palabras no significa que le vaya a dejar ganar, por si alguien lo duda, pero sí un cierto pacto para lo que resta de campeonato: "Por supuesto que me hubiera gustado ganar el domingo, todo lo que sea restarle punto a Marco será positivo para nosotros, pero en una de sus mejores pistas y ante su afición, poder acabar segundo es un muy buen resultado. Debemos seguir en esta línea".

Una trayectoria similar a la de 2024 pero con ciertas diferencias

Pecco Bagnaia recalcó en Le Mans este año que Jorge Martín estaba firmando el mismo camino que en 2024, cuando le arrebató la corona en la última parada del calendario. Y no iba mal encaminado. Aquel año y a estas alturas del campeonato, el de San Sebastián de los Reyes llevaba dos victorias y Bagnaia cuatro, si bien el español iba por delante gracias a los puntos sumados en las carreras sprint. Ahora, va segundo y a 17 puntos de Bezzecchi pese a que sólo ha ganado una carrera.

Cuestionado por dicha similitud, Martín ha dejado claro que dicha comparativa tiene sus peculiaridades: "Marco es otra persona, otro piloto, pero a fin de cuentas la situación es muy similar. Entonces, yo tenía moto de fábrica igual que Pecco, pero estaba en otro equipo. Ahora, con Marco, estamos en la misma casa, nos vemos por la mañana, por la tarde, y al final es un poco extraño. Pero tenemos una buena relación que es importante, con Pecco también la tenía, y aunque somos rivales en pista y oponentes, lo importante es que nos ayudemos para batir al resto y, luego, ya pelearemos nosotros, por lo que tengamos que pelear".