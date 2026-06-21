MotoGP 2026 Resultados GP República Checa | Marc Márquez gana la carrera del Gran Premio de República Checa y Jorge Martín acaba noveno

Las dos sanciones recibidas por Aprilia en Hungría y este mismo fin de semana han puesto la lucha por el título al rojo vivo. Bezzecchi, líder de la clasificación, no correrá tras pegarle a un comisario

Buenas tardes. Ya estamos aquí para contaros lo que acontece en esta carrera del Gran Premio de la República Checa.

Bezzecchi se levanta de la cama y va a por el comisario otra vez: abrazos, lágrimas y un regalo muy especial

Un certamen que ya ha tenido espectáculo el sábado, pero del malo. A Bezzecchi se le fue la pinza ayer.

El piloto de Aprilia ha sido sancionado sin poder correr este domingo. Y Jorge Martín tendrá que cumplir una doble long lap por lo ocurrido en Hungría. Una oportunidad perfecta para Ducati para recortar distancias en la tabla.

Otro que tampoco estará será Alex Márquez. Al de Gresini las fuerzas le han dado para lo justo.

Decisión casi unánime en las gomas. Todos los pilotos han llegado a la parrilla con medio delantero y medio trasero, a excepción de Joan Mir, con el blando trasero.

¡Menuda pelea entre Bagnaia y Ogura! Se adelantan en cada giro y contragiro. Esto le puede venir bien a Marc Márquez.

Avisan ya a Jorge Martín de sus dos Long Lap , pero seguramente esperará. Le marcan al madrileño en la pizarra la doble Long Lap. Ahora mismo es décimo el piloto de Aprilia.

Fermín Aldeguer adelanta también a Moreira . El brasileño ha perdido fuerza, empezó cuarto y llegó a ponerse segundo en la salida. Ahora es octavo y el español se coloca séptimo.

Bagnaia coge ventaja sobre Márquez. Pero al de Cervera no le interesa tampoco arriesgar demasiado. No está al cien por cien y, no estando Bezzecchi, un segundo puesto sería muy botín.

Aviso de track limits para Jorge Martín , ha pisado el verde como mínimo en las dos Long Lap. Solamente podrá pisar una vez más, si lo hace dos veces le sancionarán.

Acabamos de superar el ecuador de la carrera y todo sigue casi igual. La lucha por la victoria va a estar entre los dos pilotos de Ducati. Acosta se ha distanciado de Ogura y ha dejado a pasar a Di Giannantonio. El murciano es quinto.

Ogura ahora aprieta y Márquez también. Siete últimas vueltas y esto tiene pinta de que queda mucho por pasar.

Qué fácil lo ha hecho el catalán. Ha esperado el momento justo. Puede ser otro mordisco al Mundial.

¡MARC MÁRQUEZ, CAMPEÓN DEL GRAN PREMIO DE REPÚBLICA CHECA! Ogura es segundo y Bagnaia tercero. El catalán se queda a 40 puntos del líder, Bezzecchi. Pedro Acosta ha tenido que abandonar en la última vuelta, se queda sin sumar el murciano.

En un domingo donde la selección española de Luis de la Fuente acapara toda la atención al disputar su segundo partido del Mundial , Marc Márquez ha dado un golpe español al Mundial de MotoGP . Se pone a 40 puntos solo del líder, Marco Bezzechi. Y Jorge Martín está a sólo 8 puntos de su compañero.

Bueno pues esto ha sido todo desde Brno. Muchas gracias por vuestra atención y ahora podréis leer la crónica de la carrera en nuestra web.

El Gran Premio de la República Checa quedará ya para siempre grabado en los anales de MotoGP por la imagen lamentable que dejó Marco Bezzecchi en plena pista. El piloto de Aprilia perdió los papeles con un comisario tras su caída en la sprint y ha recibido una insólita pero merecida sanción.

El italiano no correrá este domingo, mientras que su compañero Jorge Martín deberá cumplir con la sanción que recibió del Gran Premio de Hungría, donde provocó un accidente múltiple y le castigaron con una doble long lap que deberá cumplir en Brno en la carrera larga.

Todo ello ha hecho que las distancias en la tabla se hayan reducido y ya son siete los pilotos implicados en la lucha por el título. El último en sumarse a semejante pugna ha sido Pecco Bagnaia, vencedor de la sprint. El de Ducati volvió a saborear las mieles de la gloria con una victoria que no conseguía desde Malasia de 2025.

Será una nueva oportunidad para que los segundos espadas del campeonato, como Di Giannantonio, Ai Ogura o Pedro Acosta, enseñen sus colmillos y aprovechen que tanto Marc Márquez como el propio Jorge Martín no están en sus mejores condiciones físicas para competir.

Se espera una carrera larga y la elección de los neumáticos será clave. Tras lo visto en la carrera corta, donde Ducati fue el que más acertó con las gomas blandas traseras, todo hace indicar que los equipos apostarán por esa misma estrategia.

Así va el Mundial de MotoGP tras la sprint de Brno

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), se mantiene con 180 puntos en la tabla, con 15 de ventaja sobre su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fue quinto y con Marc Márquez a 65 puntos.Ahora mismo todos piensan en la remontada de Marc Márquez, pero lo cierto es que hay hasta siete pilotos involucrados en la lucha por el título. El vigente campeón del mundo está siendo conservador mientras se recupera al cien por cien de sus últimas reparaciones en el quirófano. Pero en la previa de este certamen ya aseguró que Aprilia no tenía mejor moto que Ducati, que eran los pilotos suyos quienes habían hecho creer eso.

A falta de saber qué es lo que ocurre en la carrera dominical, Pecco Bagnaia parece querer ganar protagonismo en esta fiesta. El japonés Ai Ogura, por su parte, se está consolidando cada vez más en ella, al tiempo que Di Giannantonio puede ser la gran sorpresa yendo de tapado hasta la fecha.