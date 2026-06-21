Bezzecchi se levanta de la cama y va a por el comisario otra vez: abrazos, lágrimas y un regalo muy especial

El italiano perdió los papeles tras su caída en la sprint y golpeó en la cara hasta por dos veces a un comisario que intentaba levantar su moto. Ahora, tras recurrir Aprilia y ser rechazada dicha defensa, el piloto se ha levantado de la cama y lo primero que ha hecho ha sido ir a buscar a su víctima. La imagen que ambos han dejado dará también la vuelta al mundo

El Gran Premio de la República Checa 2026 será siempre recordado por la lamentable imagen que dejó Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, en plena pista. El italiano, que se cayó a falta de dos vueltas en la carrera sprint, terminó golpeando hasta por dos veces en la cara a uno de los comisarios cuando intentaban levantar su moto.

Tras lo sucedido, evidentemente, le notificaron su correspondiente sanción: "Después de una caída, empujaste y golpeaste a los comisarios del circuito que estaban intentando recuperar tu vehículo. Es una acción perjudicial para los intereses del deporte y por tanto es una infracción como describe el artículo 3.3.2.2 de las normas del campeonato".

El castigo es que no podrá disputar hoy la carrera larga, por lo que verá aún más recortada su ventaja como líder del campeonato. Aprilia recurrió ante el Comité de Apelación de la FIM, pero dicho recurso fue rechazado. Ahora podrían volver a recurrir a instancias superiores, pero ya no queda margen para que pueda pilotar este domingo en Brno.

El comunicado de Marco Bezzecchi

Por todo ello, el equipo italiano ha optado por lavar su imagen. Y ha comenzado emitiendo un comunicado del propio piloto:

"Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo lamento porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería ocurrir y no tiene justificación alguna. Pido disculpas a todos, a Aprilia Racing y a todos mis fans", ha escrito el líder del Mundial en sus redes sociales.

Actualmente, Bezzecchi es líder del Mundial de MotoGP, con 180 puntos, 15 más que el español Jorge Martín. Salvo que el madrileño suba al podio este domingo, cosa que lo tiene muy complicado por la doble long lap que tendrá que cumplir tras el accidente múltiple que provocó en Hungría, Marco seguirá en lo más alto de la tabla una semana más.

Pero en Aprilia se palpa cada vez más la tensión, sobre todo, viendo el renacer de Ducati. El equipo italiano, además, también ha emitido un breve comunicado oficial para confirmar que aceptan el castigo impuesto a su piloto:"Estimados medios de comunicación: Probablemente ya hayan leído la declaración de Marco. Como Aprilia Racing, presentamos ayer un recurso que fue rechazado, por lo que aceptamos la sanción y no apelaremos ante la CAI (Tribunal Internacional de Apelación)".

Bezzecchi se derrumba ante su víctima y le regala sus guantes

El piloto italiano ha debido pasar una muy mala noche, porque en cuanto ha podido pisar el trazado de Brno se ha montado en una scooter y se ha ido directo a por el comisario al que golpeó. El de Aprilia ha dejado una imagen emotiva, de arrepentimiento total, y ha derramado alguna que otra lágrima. Y para finalizar, le ha regalado unos guantes suyos para conseguir su perdón definitivo. Y viendo la respuesta del comisario, la paz entre ambos está más que sellada.

Jorge Martín también tendrá que cumplir sanción

El Mundial de MotoGP se ha puesto al rojo vivo. O mejor dicho, Aprilia lo ha puesto así. Porque la ventaja conseguida en el inicio del campeonato la han perdido ellos en los dos últimos certámenes disputados.

Entre el accidente múltiple que provocó Jorge Martín en Hungría, donde acabó llevándose por delante al propio Marco Bezzecchi, y la caída de este en la sprint de Brno y su correspondiente sanción, en el equipo de Noale se puede cortar la tensión con un cuchillo.

De hecho, pese a ir segundo y tener opciones incluso de alcanzar el liderato este mismo fin de semana si se alinean algunos planetas, Jorge Martín se ha mostrado muy crítico con su moto: "Es lo que menos me preocupa ahora mismo, estar a diez, a quince o a vente puntos del líder. Lo que realmente me preocupa es que estoy lejos de las Ducati y lejos de la victoria, y ya son dos carreras que no tengo la velocidad que tenía a principio de año".

Este domingo, el madrileño tendrá que cumplir una doble long lap, por lo que tiene claro dónde están sus expectativas: "Es muy difícil saber o decir un resultado, hacer un top 6 o top 5 sería una pasada, creo que si encuentro un poquito de velocidad para estar con el grupo delantero, la long lap en Brno no es un drama, se pierde un segundo y medio o poco más, serán tres segundo y medio en total, si la carrera es estirada, como es normal en este circuito, espero no perder muchas posiciones. Lo he vuelto a ensayar hoy muchas veces, pero me he llevado un susto y me he ido a la grava porque al salir venía Bezzecchi y me he ido para la escapatoria, para no molestarle".