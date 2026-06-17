MotoGP 2026 GP de República Checa | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de República Checa en el circuito de Brno

El regreso de Álex Márquez a la competición y la llegada de Marc tras proclamarse campeón en Hungría son los dos grandes atractivos que presentan este certamen

Vuelve el Mundial de MotoGP y lo hace en la República Checa, donde se espera que Álex Márquez regrese a la competición después de perderse dos paradas del calendario como consecuencia del grave accidente que sufrió en Montmeló.

Tras el golpe en la mesa que dio su hermano Marc en Hungría, la clasificación se ha puesto al rojo vivo y en esta novena cita de la temporada, el circuito de Brno promete espectáculo del bueno.

Aprilia deberá reaccionar tras el fiasco que se llevó en Balaton Park y si no quiere ver peligrar su liderato. Sus pilotos, de momento, ya han dejado claro que llegarán con fuerza.

"Estoy muy contento de ir a Brno, un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un encanto especial", señala Bezzecchi en la nota de prensa difundida por la escudería italiana, en la que dice estar "muy feliz de volver a ver" al equipo.

"Después del domingo en Balaton, que fue un poco duro para todo el equipo, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y pasar un buen fin de semana, trabajando bien juntos", explica.Jorge Martín, por su parte, asegura que Brno es un circuito que le gusta y lo califica de "uno de los más emblemáticos del campeonato", si bien reconoce que no estará "al ciento por ciento" de su forma física.

Cabe recordar que el lunes se celebrará en la misma pista de Brno un test oficial a puerta cerrada, con las motos de 2027 y los nuevos neumáticos Pirelli que se usarán.

¿Cómo es el circuito de Brno?

El Autódromo de Brno es una de las pistas más aclamadas del calendario del Mundial de MotoGP, tanto por los pilotos como por los aficionados. Mezcla secciones técnicas y fluidas, combinadas con constantes cambios de elevación, lo convierte en uno de los circuitos más divertidos, para pilotar y para ver motos en pista.

Es uno de los circuitos con mayor longitud del calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de la República Checa serán, en la categoría reina, a 21 vueltas la larga del domingo, y a 10 la sprint del sábado.

Horarios del Gran Premio de República Checa 2026

Viernes 19 de junio

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 20 de junio

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (10 vueltas): 15:00 horas

Domingo 21 de junio

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (21 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026

El Gran Premio de República Checa de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio catalán de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Brno, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.