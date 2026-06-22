Jorge Martín explota contra el jefe de Aprilia por lo sucedido en Brno

El piloto madrileño se fue muy descontento de tierras checas y se pronunció sobre el desagradable episodio que protagonizó su compañero el sábado en la sprint, donde golpeó hasta por dos veces a un comisario en la cara. Y lo peor que le ha sentado es el diferente trato de su equipo con los pilotos

El Gran Premio de la República Checa ha dejado la imagen de Aprilia por los suelos. Primero por el episodio que protagonizó Marco Bezzecchi en la carrera sprint del sábado, donde le propinó dos golpes en la cara a un comisario que intentaba levantar su moto. Y, segundo, cuando el propio equipo italiano decidió recurrir la sanción que le impusieron al líder no dejándole correr el domingo.

Mientras tanto, el español Jorge Martín tuvo que ingeniárselas para maquillar el fin de semana, ya que tenía que cumplir también con su castigo de Hungría (doble long lap). El madrileño terminó noveno gracias al abandono de Pedro Acosta en la última vuelta. Y, aunque está a sólo ocho puntos ya del liderato, 'Martinator' se fue muy descontento con su moto. Y también con el trato diferente de Massimo Rivola con sus pilotos.

Diferencia de trato de Aprilia entre Jorge Martín y Bezzecchi

En Hungría, el CEO de Aprilia se mostró de acuerdo con el castigo que le impusieron a él: "No estaría en desacuerdo si la sanción hubiera sido más dura. Este no es el comportamiento que debe tener un campeón del mundo", dijo entonces el italiano.

Dos semanas más tarde y tras las imágenes violentas protagonizadas por Bezzecchi, Rivola incluso presentó un recurso para que le quitaran la sanción: "Apelamos porque la sanción nos parecía desproporcionada respecto a la acción. Ha habido en el pasado acciones similares pero más leves con penalizaciones casi inexistentes, sabiendo que ahora esta es la línea seguida y nos adaptamos con gusto".

Asimismo, se encargó de lavar la imagen del italiano: "Marco no ha dormido en toda la noche por ese gesto. No duermo yo si le doy una bofetada a mi hijo cuando se lo merece, imagínense cómo se puede sentir una persona de buen corazón como él después de un gesto hacia quien no lo merecía”.

Por eso Martín no ha dudado en lanzar un dardo tras una vez finalizado el certamen checo: "Ayer (por el sábado) vi la reacción del equipo con Marco, y si algún día me pasa, que espero que no, yo solo espero que el equipo de la cara por mí igual que lo han hecho por él. Lo que vimos ayer es algo que no habíamos visto nunca, y yo espero que mi equipo salga a defenderme como lo hizo con él, porque por eso es mi equipo".

En este mismo sentido, justificó al propio Bezzecchi y recordó que a él también se le cruzaron los cables en su día: "Lo que pasó ayer, en un momento de calentón, podría pasarme a mí también. De hecho, ya lo viví en Montmeló". Cabe recordar que zarandeó a Paolo Bonora, director de carreras de Aprilia, durante el Gran Premio de Catalunya.

Eso sí, está seguro que su compañero no lo volverá a hacer: "Lo que está claro es que, después de esa penalización, no creo que a Marco le vuelva a ocurrir algo así, eso seguro".

Jorge Martín descontento con su moto

Por último, sobre su resultado en Brno, Jorge Martín fue muy crítico con el estado que presenta ahora mismo su moto: "Lo que me interesa es que estoy muy lejos de la victoria. Hace dos o tres carreras estaba siempre peleando por la victoria y el podio, sin salir de las dos primeras líneas, y ahora estoy peleando por salir el décimo y hoy, en el mejor de los casos, habría podido terminar el cuarto".

La próxima parada será en los Países Bajos este próximo fin de semana. Aprilia deberá reaccionar si no quiere verse adelantados en una tabla que siguen liderando Bezzecchi y el propio Martín. Eso sí, las diferencias ya son menores. Les sigue Di Giannantonio, a 23 de su compatriota y a 15 del español; y Marc Márquez, a 40 del líder y a 32 del madrileño.