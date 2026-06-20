La amenaza de Ducati a Aprilia ya es una realidad: Bagnaia y Marc Márquez se comen dos tercios del primer pastel

La carrera corta del Gran Premio de la República Checa no ha defraudado. El japonés se vio superado en la salida por el italiano y el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, se fue al suelo a falta de dos vueltas

Pecco Bagnaia ha vuelto a sonreír y Marc Márquez ya tiene un argumento más para creer en la remontada. Lo dijo antes de que empezara la 'Qualy' del fin de semana y el de Cervera tiene razón. Ducati ya tiene mejor moto que Aprilia, pero hasta ahora los pilotos de ambos equipos habían demostrado lo contrario.

Tras la sprint celebrada en Brno, el Gran Premio de la República Checa puede marcar un punto de inflexión importante en el devenir del Mundial. Porque el italiano ha vuelto a conquistar una carrera corta, algo que no hacía desde el Gran Premio de Malasia de 2025 y Marc Márquez ha terminado tercero, por detrás del japonés Ai Ogura, quien pese salir primero no pudo hacer nada frente al inicio demoledor de Pecco.

Pero esto no fue lo más determinante del día, sino la nueva caída de Marco Bezzecchi. El líder del Mundial volvió a tropezar un sábado más. Cuando faltaban dos vueltas, el italiano se fue al suelo y se quedó una vez más sin puntuar, por lo que sus diferencias en la tabla con los otros aspirantes al título comienzan a recortarse cada vez más.

Una carrera corta llena de contratiempos

Antes de la salida de la carrera sprint, el equipo 'Gresini Racing' confirmó la baja de su piloto Álex Márquez, pues el vigente subcampeón del mundo de MotoGP no se encuentra todavía plenamente recuperado de su fractura de la clavícula derecha y de la vértebra C7, por lo que optó por continuar dando descanso a sus lesiones.

Y Bezzecchi no fue el único en caerse. Los primeros en tocar suelo fueron Moreira y Viñales cuando iban tercero y cuarto, respectivamente. Fue en la curva 12. Posteriormente, fue Pedro Acosta quien tuvo que abandonar tras caerse en la cuerva 11. El murciano también verá recortada su diferencia con Marc.

Más adelante fue Luca Marini quien se despidió de la sprint y, tras Bezzecchi, también se fue al suelo Cal Crutchlow en la última vuelta.

Así fue la sprint del Gran Premio de la República Checa

El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position' se dejó sorprender en la primera curva del trazado por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que marcó el ritmo inicial de la carrera, con su compañero Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) recuperando una plaza en esos metros iniciales al superar al también italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Con el dúo Bagnaia/Ogura por delante, Marc Márquez se lo tomó con cierta calma, a pesar de llevar el neumático trasero con el compuesto blando, mucho más rápido de calentar, por delante de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi, además de los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

Bagnaia encadenó una serie de vueltas rápidas de carrera consecutivas para mantener a raya a Ogura, mientras que Marc Márquez, que estaba a 1,7 segundos, en la cuarta vuelta, comenzó a recortar diferencias a partir del siguiente giro.

Poco a poco, Ogura se acercó a Bagnaia, pero también Marc Márquez hizo lo propio con el japonés, con un 'Diggia' que no era capaz de aguantar el ritmo del nueve veces campeón del mundo español.

Así se mantuvo la carrera hasta llegar a tres vueltas del final, cuando los tres pilotos de cabeza estrecharon sus diferencias y el líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi, se iba por los suelos, en la curva tres.

Pero no hubo cambios en la clasificación, pues Bagnaia aguantó el tipo al frente de la prueba, también Ogura y Márquez en sus posiciones. La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio, por delante de un Jorge Martín que recorta distancias con su compañero de equipo Bezzecchi en el campeonato, en el que ahora está a sólo quince puntos

Así queda el Mundial de MotoGP tras la carrera al sprint del GP de República Checa

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), se mantiene con 180 puntos en la tabla, con 15 de ventaja sobre su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fue quinto y con Marc Márquez a 65 puntos.