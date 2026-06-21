Así queda el Mundial de MotoGP tras la carrera del Gran Premio de República Checa: Marc Márquez sigue con su escalada

El castigo a Marco Bezzecchi ha propiciado que las diferencias en la tabla se hayan reducido mucho más. Marc Márquez se llevó 32 puntos de 37 posibles y Bagnaia 28

El Mundial de MotoGP ha dado otro giro radical este fin de semana en beneficio de los dos pilotos españoles aspirantes al título: Jorge Martín y Marc Márquez

El catalán, tercero en la sprint y vencedor en la carrera dominical, se encuentra ya en la cuarta posición, a tan sólo 40 puntos de Bezzecchi, líder actual. El de Cervera ha sumado la victoria número 101 de su carrera deportiva y la 75 en MotoGP. Y hace un mes en Mugello estaba a 102 puntos del italiano.

Unos registros que hacen soñar a Ducati y a sus seguidores con la remontada para sumar el que sería su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina.

Mientras tanto, el madrileño ya está a tan sólo ocho unidades de su compañero en Aprilia.

La sanción de Marco Bezzecchi ha sido clave

El fin de semana en el trazado Brno ha habido de todo. La carrera larga ha estado marcada por las sanciones que algunos de ellos han tenido que cumplir. O mejor dicho, por los castigos que ha recibido Aprilia.

El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) llegó a tierras checas sabiendo que tendría que cumplir con dos 'vueltas largas' de penalización por el accidente que protagonizó en la salida de Hungría.

Pero con lo que no contaban en Noale era con perder al líder del campeonato, Marco Bezzecchi, para el domingo. El piloto fue descalificado del gran premio por propinar un empujón y un cachete a un comisario de pista tras caerse en la carrera sprint. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y un incidente que ha terminado con el de Aprilia haciendo las paces con el comisario.

Esa circunstancia dejaba el camino expedito a todos sus rivales para recortar distancias y todos se lo plantearon como objetivo prioritario. Concretamente, hasta siete pilotos están inmersos a estas alturas del campeonato en la puja por el título.

Pedro Acosta ha caído hasta la sexta plaza al quedarse sin sumar este domingo por un problema mecánico en su moto en la última vuelta. Ai Ogura ha sido el gran beneficiado porque, con su segundo plaza en el podio checo, es ahora quinto con 134 puntos, a 46 puntos de Bezzecchi.

Otro de los grandes vencedores del fin de semana ha sido Pecco Bagnaia. El italiano consiguió ganar la sprint del sábado y ha terminado tercero en la carrera dominical, sumando así un total de 28 puntos entre ambas pruebas. El bicampeón del mundo es séptimo en la tabla a 53 puntos del liderato.

La próxima parada será en los Países Bajos dentro de siete días. Aprilia y, sobre todo, Marco Bezzecchi, deberán reaccionar si no quieren verse adelantados en la tabla.