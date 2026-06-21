El Mundial de MotoGP va cogiendo acento español otra vez: Marc Márquez firma otra obra de arte y Jorge Martín cumple

El de Cervera se hizo con la victoria y ya a está a 40 puntos del líder Marco Bezzecchi, quien no pudo competir por sanción. El madrileño acabó noveno tras la doble long lap que tuvo que cumplir y gracias al abandono de Pedro Acosta en la última vuelta

Felicidad máxima en Ducati y España sueña con otro Mundial. Al margen de lo que haga el equipo de Luis de la Fuente este verano, tanto Jorge Martín como Marc Márquez han dado este domingo en la República Checa un nuevo mordisco al título de la categoría reina del motociclismo.

El catalán se ha hecho con su victoria número 101 y el madrileño, que tuvo que cumplir una doble long lap por su sanción de Hungría, ha terminado noveno para seguir recortándole puntos a su compañero Marco Bezzecchi, actual líder del campeonato.

La segunda victoria consecutiva de Marc

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado su segunda victoria consecutiva al vencer el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno y ha aprovechado de la mejor manera posible la penalización impuesta al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). Ahora, el de Cervera es cuarto, a 40 puntos del italiano.

El certamen checo ha tenido de todo: sanciones, adelantamientos, abandonos sorpresas, caídas... El propio Jorge Martín (Aprilia RS-GP) aterrizó en Brno sabiendo que tendría que cumplir con dos 'vueltas largas' de penalización por el accidente que protagonizó en la salida de Hungría.

Uno los vencedores ha sido, sin duda, Ai Ogura, quien salió desde la pole y ha terminado segundo por detrás de Marc.

Así ha sido la carrera del Gran Premio de República Checa

En la segunda vuelta Bagnaia superó a Ogura para liderar la carrera y al apercibirse de ese situación, Marc Márquez se apresuró a superar al japonés para evitar que su compañero de equipo se marchase irremisiblemente en pos de la victoria.

Fue en la quinta vuelta y cuando iba octavo, cuando Jorge Martín hizo su primera 'vuelta larga', con la que regresó décimo a la carrera, justo por detrás del también piloto de Aprilia español, Raúl Fernández.

Una vuelta más tarde, en la sexta, Jorge Martín completó su segunda 'vuelta larga', para entrar decimotercero en pista, por detrás del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16), a pesar de exceder los límites de la pista en ambas ocasiones, si bien Dirección de Carrera consideró que las penalizaciones se habían completado apropiadamente.

En el ecuador de la carrera, Bagnaia mantenía el liderato con Marc Márquez segundo y Ai Ogura tercero. Pero, poco a poco, Marc Márquez se pegó al italiano y Ai Ogura recuperó terreno.

A nueve vueltas del final y en la curva siete, Fabio di Giannantonio superó a 'Tiburón' Acosta para ponerse cuarto, mientras Ai Ogura seguía tirando para cazar a los pilotos oficiales de Ducati, a ritmo de vuelta rápida.

El 'Tiburón' de Mazarrón dio muestras de tener algún tipo de problema. Y luego acabó evidenciándolo en la última vuelta.

Y a siete giros del final, Marc Márquez respondió con la vuelta rápida de carrera, se pegó nuevamente a Bagnaia y le adelantó a cinco vueltas del final. Poco después sería Ai Ogura quien sobrepasaría a Pecco

De ahí al final, el japonés intentó dar caza a Marc, pero sin éxito. Doblete de Ducati en el podio checo y Aprilia maquilló un desagradable fin de semana en Brno con la segunda plaza del piloto nipón y con la novena plaza de Jorge Martín.

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Marc Márquez le ha dado otro buen mordisco al Mundial con su victoria en el certamen checo. El catalán ha aprovechado la sanción de Marco Bezzecchi para recortarle 25 puntos más al italiano y ya está cuarto y a tan sólo 40 unidades de él.

Jorge Martín, por su parte, se ha situado a sólo ocho puntos de su compañero, mientras que Fabio Di Giannantonio ocupa la tercera plaza y está a 23.

Pedro Acosta ha caído hasta la sexta plaza al quedarse sin sumar este domingo por un problema mecánico en su moto en la última vuelta. Ai Ogura ha sido el gran beneficiado porque, con su segundo plaza en el podio checo, es ahora quinto con 134 puntos, a 46 puntos de Bezzecchi.