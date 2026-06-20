El Mundial de MotoGP está que arde con la caída de Bezzecchi y el nuevo podio de Marc Márquez

Hasta siete pilotos luchas por el título a estas alturas del campeonato. La supremacía de Aprilia ya no es tanto y las Ducati han confirmado que ya han despertado de su letargo en 2026

El Mundial de MotoGP se ha puesto al rojo vivo tras lo sucedido este sábado en el trazado de Brno. Ducati le ha vuelto a pegar un buen mordisco en la tabla y el líder se ha vuelto a quedar sin sumar.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia se adjudicó este sábado la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, una prueba en la que el español Marc Márquez, tercero, le ha recortado siete puntos a Marco Bezzecchi, quien terminó por los suelos a falta de dos vueltas.

Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) logró una clara victoria al dominar desde la primera a la última vuelta de la carrera esprint, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), autor de la 'pole position' y de un nuevo récord del circuito, y de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

Marco Bezzecchi, se fue por los suelos cuando luchaba por entrar en los puntos y se mantiene con 180 puntos en la tabla, con 15 de ventaja sobre su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fue quinto y con Marc Márquez a 65 puntos.

Antes de la salida de la carrera sprint, el equipo 'Gresini Racing' confirmó la baja de su piloto Álex Márquez, pues el vigente subcampeón del mundo de MotoGP no se encuentra todavía plenamente recuperado de su fractura de la clavícula derecha y de la vértebra C7, por lo que optó por continuar dando descanso a sus lesiones.

Así fue la carrera Sprint del Gran Premio de República Checa

Bagnaia encadenó una serie de vueltas rápidas de carrera consecutivas para mantener a raya a Ogura, mientras que Marc Márquez, que estaba a 1,7 segundos, en la cuarta vuelta, comenzó a recortar diferencias a partir del siguiente giro.

Poco a poco, Ogura se acercó a Bagnaia, pero también Marc Márquez hizo lo propio con el japonés, con un 'Diggia' que no era capaz de aguantar el ritmo del nueve veces campeón del mundo español y cuando el español Pedro 'Tiburón' Acosta se iba por los suelos en la curva 11, en el que era el décimo percance del murciano.

Así se mantuvo la carrera hasta llegar a tres vueltas del final, cuando los tres pilotos de cabeza estrecharon sus diferencias y el líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi, se iba por los suelos, en la curva tres.

Pero no hubo cambios en la clasificación, pues Bagnaia aguantó el tipo al frente de la prueba, también Ogura y Márquez en sus posiciones. La cuarta plaza fue para Fabio di Giannantonio, por delante de un Jorge Martín que recorta distancias con su compañero de equipo Bezzecchi en el campeonato, en el que ahora está a sólo quince puntos.

Así va el Mundial de MotoGP tras la carrera Sprint del GP de República Checa

El líder del Mundial, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), se mantiene con 180 puntos en la tabla, con 15 de ventaja sobre su compañero de equipo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que fue quinto y con Marc Márquez a 65 puntos.

Ahora mismo todos piensan en la remontada de Marc Márquez, pero lo cierto es que hay hasta siete pilotos involucrados en la lucha por el título.

El vigente campeón del mundo está siendo conservador mientras se recupera al cien por cien de sus últimas reparaciones en el quirófano. Pero en la previa de este certamen ya aseguró que Aprilia no tenía mejor moto que Ducati, que eran los pilotos suyos quienes habían hecho creer eso.

A falta de saber qué es lo que ocurre en la carrera dominical, Pecco Bagnaia sería el último invitado a esta fiesta por el campeonato que encabeza Bezzecchi desde el inicio del mismo. El japonés Ai Ogura se está consolidando cada vez más en ella, al tiempo que Di Giannantonio puede ser la gran sorpresa yendo de tapado hasta la fecha.