Los ocho 'olvidados' de Luis de la Fuente en el banquillo

España lidera el Grupo H tras un estreno gris ante Cabo Verde, y una goleada a Arabia Saudí. Mientras, el seleccionador español Luis de la Fuente mantiene a ocho jugadores que aún no han debutado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

España empieza a avanzar firme en el Mundial 2026 y se mantiene líder en el Grupo H tras su mal estreno ante Cabo Verde, quedando en un empate sin goles. Sin embargo, La Roja se vio diferente jugando contra Arabia Saudí, donde consiguieron una victoria de 4-0.

Luis de la Fuente, aprovechó este segundo encuentro para mover el once inicial y dar protagonismos a otros jugadores. Aún así, no todos los jugadores de la selección lo han tenido en este comienzo, todavía hay 8 que continuan esperando su primera oportunidad sobre el terreno de juego.

Eso sí, hay cuatro nombres que aparecen como indiscutibles para el seleccionador de España como son: Unai Simón, Laporte, Cucurella y Cubarsí. Los cuatro han sido titulares en los dos partidos que han tenido, sumando entre ellos un total de 180 minutos de juego, y todavía no conocen lo que es estar en el banquillo del Mundial.

Pero, más allá de estos cuatro futbolistas, De la fuente también ha mantenido la confianza en otros nombres importantes. Rodrigo, Pedri y Mikel Oyarzabal han formado parte del once inicial en los dos encuentros disputados hasta ahora, mientras que Ferran Torres, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal y Nico Williams han participado en ambas jornadas, aunque con diferente protagonismo. Detrás de ellos encontramos a Marcos Llorente, Pedro Porro, Gavi y Álex Baena que han participado solo en una sola jornada.

Los ocho mundialistas españoles en lista de espera

A falta de una jornada para decir adiós a la fase de grupos, todavía hay ocho nombres de jugadores españoles que no se han estrenado en el Mundial. En esta lista aparece el nombre de los dos porteros, David Raya y Joan García, que continúan a la sombra de Unai Simón.

Junto a los dos porteros, hay 6 nombres que no podemos perder: Pubill, Grimaldo, Eric García, Zubimendi, Víctor Muñoz y Borja Iglesias. Entre ellos destaca el nombre de Eric García, quien repite una situación parecida a la que vivió en Qatar 2022, donde tampoco llegó a disputar ni un solo minuto durante aquel torneo. Además, la lesión de Víctor Muñoz le mantiene al margen del equipo desde el inicio del torneo y todo apunta a que tampoco estará disponible para la última jornada de la fase de grupos.

Españoles que fueron a un Mundial y no jugaron

No sería la primera vez que jugadores españoles regresan de un mundial sin haber disputado un solo minuto. A lo largo de los años también se ha vivido esta situación.

Julen Lopetegui, fue convocado en 1994 como tercer portero y no tuvo minutos en un torneo en el que España cayó en cuartos ante Italia.

Víctor Valdés, viajó a Sudáfrica en 2010 dentro del grupo campeón del mundo, pero no llegó a estrenarse al quedar por detrás de Casillas y Reina.

También Kepa Arrizabalaga, Saúl Ñíguez, Álvaro Odriozola o Santiago Cañizares, quien sigue siendo uno de los más recordados por una lesión a última hora que lo dejó fuera del Mundial 2022 cuando tenía opciones a ser titular.