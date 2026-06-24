Los españoles del draft de la NBA ya conocen sus destinos: Aday Mara y Sergio de Larrea

El zaragozano ha sido elegido por los Thunder, mientras que el vallisoletano ha sido escogido por Los Angeles Lakers, ha pasado por los New York Knicks y ha terminado en Dallas Mavericks

Los españoles Aday Mara y Sergio De Larrea fueron elegidos esta madrugada por los Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers, que enviaron al base a los New York Knicks y posteriormente a los Dallas Mavericks, con el número 12 y 25 respectivamente en el draft de la NBA, mientras que el mexicano Karim López fue seleccionado por los Detroit Pistons con el 21.

Los Washington Wizards, por su parte, eligieron con el número uno absoluto a AJ Dybantsa, alero de 206 centímetros de altura de Brigham Young University (BYU) de Utah, que se convirtió en el primer 'pick' número 1 de la historia de la universidad.

Un draft con color español

Los Oklahoma City Thunder eligieron con el número 12 en el draft de la NBA al español Aday Mara, pívot que fue campeón universitario en la última temporada con los Michigan Wolverines.

Este zaragozano de 21 años y 221 centímetros se convirtió oficialmente en jugador NBA en el Barclays Center de Nueva York, escenario del draft, siguiendo la tradición de ponerse la gorra del equipo por el que ficha.

"La constancia fue lo mejor que tenía, tenía que ser paciente; es lo que llevó a ese niño pequeño a ser elegido", dijo Aday Mara segundos después de ser elegido por los Thunder.

Su nueva casa, Oklahoma City Thunder, viene de llegar a finales del Oeste y de ser campeones en la temporada 24-25 con figuras como Shai Gilgeous-Alexander, que ha sido MVP de las dos últimas temporadas regulares.

Mara promedió 12.1 puntos, 6.8 rebotes y 2.6 tapones por partido el último año con Michigan. Sumó un total de 103 tapones, la mejor marca en la historia de la universidad.

Fue una de las tres estrellas de Michigan elegidas en la primera ronda, junto a Morez Johnson, que irá a los Dallas Mavericks tras ser elegido con el número 9; y el dominicano-estadounidense Yaxel Lendeborg, escogido en el número 11, que vestirá la camiseta de los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Sergio de Larrea seguirá en Europa

Además de Mara, Sergio De Larrea, base del Valencia Basket, también fue escogido en el draft por parte de Los Angeles Lakers en la posición número 25. Los angelinos cedieron sus derechos a los New York Knicks y los campeones de la NBA le enviaron a los Mavericks, según ha informado ESPN.

Según Jake Fischer, periodista especializado en la NBA, no creen que dé el salto a La Gran Manzana al término de la presente temporada, por lo que su futuro parece que seguirá en el baloncesto europeo y en un Valencia Basket que lo ha ido formando hasta consagrarse en el más alto nivel del baloncesto europeo.

Los Knicks apostaban por él, pero ha acabado en los Mavericks. Cuando apenas ya estaba cerrándose la primera ronda del draft, saltaba la sorpresa en Brooklyn: los Lakers y los Knicks acordaban el intercambio de sus posiciones en la lotería de los jóvenes talentos, quedándose así los californianos con el pick 24, en el que escogieron a Cameron Carr, base de la Universidad de Baylor.

Aday Mara, feliz con su destino

Aday Mara, elegido en la posición número 12 del draft de la NBA con los Oklahoma City Thunder, aseguró este martes estar "con muchas ganas de ir a un equipo con posibilidades para ganar el título" y en "una de las mejores organizaciones para jóvenes" de la liga."Creo que tenemos muchas oportunidades de poder ganar la NBA y después de hacerlo con Michigan te quedas con el sabor de boca de que quieres más", expresó el pívot español.

"Me han dicho que es una de las mejores organizaciones para mejorar como jugador joven y creo que la oportunidad que tengo de venir a este equipo ha sido de de las mejores que había", agregó Mara.

Atendiendo a la agencia EFE, dijo que lo primero que pensó al escuchar a Adam Silver anunciar su nuevo equipo fue en sus seres queridos: "Tenía a toda la familia viéndolo desde casa, les voy a mandar un mensaje ahora de que se pueden ir a dormir, que es tarde allí. Muchas gracias a ellos y sobre todo a la gente que me ha estado apoyando desde España, que me han llegado muchos mensajes estos últimos meses".

Por último, analizó el auge de los españoles en la NBA: "Cada año estamos subiendo más los españoles en la liga y creo que es muy bueno para el baloncesto español, como cuando era pequeño, que veía a todos los jugadores de la generación de oro jugando en la NBA y ganando campeonatos mundiales o compitiendo a alto nivel con la selección".