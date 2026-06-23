"Con Aday Mara vamos a vivir una noche histórica en el draft"

Drafteados (José Saenz de Tejada y Sergio Andrés) atiende a Estadio Deportivo desde su sede en Madrid para hablar, entre otras cosas, del presente y futuro español en la NBA, el papel de Jordi Fernández en los Brooklyn Nets y la situación de Aday Mara, Baba Miller y Sergio de Larrea de cara al draft

Casi podemos decir que no necesitan presentación. Sergio Andrés y José Saenz de Tejada se liaron la manta a la cabeza hace casi 10 años para dar forma a Drafteados, un proyecto audiovisual de contenido NBA que podemos decir que empezó como un canal de Youtube, pero que hoy día ha superado con creces cualquier expectativa para convertirse en una verdadera comunidad de 'buques' –como les gusta llamar a sus seguidores– y ser referencia para esas muchísimas personas que han encontrado en ellos una manera tan entretenida como didáctica de seguir la competición estadounidense.

Hoy, con el draft a la vuelta de la esquina, charlamos con ellos en su sede de Madrid para que nos cuenten sus impresiones sobre los españoles que están en la NBA, caso de un Jordi Fernández a quien conocen en persona, así como de los que deben aterrizar sin son elegidos en el draft: Aday Mara, Baba Miller y Sergio de Larrea. ¡Vamos al lío!

- Hablando en clave española... ¿Cómo veis a Jordi Fernández? ¿Creéis que podrá levantar el vuelo o será víctima de la reconstrucción de los Brooklyn Nets?

- José. La sensación este año, que estuvimos con él en su despacho, es que está muy alineado con la franquicia, en este momento. Nos contó mucho sobre cómo funciona, que hay varios niveles, que hay que estar alineados en todos los niveles y que hay que estar muy en contacto con lo que es la franquicia. La sensación es que están muy en la misma página, que tienen un plan al que se adaptan todos y yo no veo por qué no va a dar los pasos necesarios para que consiga convertir a Brooklyn en un equipo importante en la Conferencia Este. Está muy lejos ahora, obviamente, porque son muchos jugadores jóvenes y se ve lejos, pero yo creo que se puede dar, de momento están dando los pasos en la dirección correcta.

- Sergio. Sí, yo estoy convencido de que Jordi va a darle la vuelta a esa franquicia. Creo que hay un término clave aquí que seguramente es la paciencia y que con todo lo que decía Jose de lo alineados que se les ve a cuerpo técnico, front office, jugadores a todos los niveles... El término clave seguramente es a cuantos años es el plan y cuanto tiempo tengo para desarrollar todo lo que yo quiero desarrollar aquí. Y creo que a ese nivel parece que la importancia de la figura de Jordi Fernández ahora mismo en Brooklyn es tremenda. Creo que le van a dar el tiempo que él considere necesario para darle la vuelta y confío, la verdad, ciegamente.

- ¿Y cómo veis la nueva camada de jugadores españoles? Aday Mara, Baba Miller, Sergio de Larrea... ¿Podrán hacer carrera?

- J. Creo que hay muy buenos jugadores españoles para el futuro, pero es difícil hacer pronósticos de qué jugador puede tener una carrera larga o no en la NBA porque hay casos de jugadores que han tenido mucho talento y parecía que iban a tener una gran carrera y, por donde caen, por circunstancias, familiares, físicas, lo que sea, acaban teniendo que cortar su carrera en la NBA y no tienen el éxito que podía parecer. Y luego hay otros que llegan con un cartel mucho más bajo y que tienen una carrera mucho mejor.

- S. Es que depende mucho del fit con el equipo. Esto es súper importante en los primeros años de carrera NBA de los jugadores. Son decisivos en cuanto a cómo de larga y cómo de importante pueda ser tu carrera. Es muy importante caer en un proyecto en el que se crea en ti, se te den los años necesarios para la evolución, se te den los minutos, se te den el tratamiento, haya un enfoque en tu propio desarrollo como jugador. Hay muchas variantes que no podemos adelantar. Hay que esperar a ver dónde caen en el draft, qué proyectos son, con qué entrenadores van a hacerlos. Esa parte es incertidumbre e imagínate cómo la deben vivir los jugadores. Debe ser una locura. Creo que es indudable el talento y que con Aday vamos a vivir una noche histórica en el draft.

- J. Yo creo que el talento está. Creo que Aday va a ser elegido en el draft de este año muy arriba, un puesto histórico al que ha habido muy pocos españoles que han llegado ahí. Baba Miller es un jugador del que se está hablando muchísimo, tiene un físico tremendo, mucho talento también y es un chaval fantástico, igual que Aday. Y Larry, que ya le vimos el año pasado en el Eurobasket, con un descaro y un talento y un físico para su edad que llama mucho la atención. Yo creo que hay una camada muy buena, es gente que ha ganado ya en categorías inferiores.Yo creo que hay que ser optimistas. La carrera NBA que puedan tener, veremos, pero hay mucho talento ahí.

- Y qué impresión os causa la NBA Europa...

- J. Hay que verlo. Es un proyecto del que se está hablando mucho, hay que ver qué equipos acaban estando y cómo afecta después a las ligas. Es un proyecto que no es fácil de base, porque no es una liga de cerrada como la NBA en Estados Unidos, que son 30 equipos. En Europa es diferente, cada país tiene sus ligas, incluso la copa del rey... Hay muchas competiciones diferentes y hay que ver como ajustarlo adaptarlo ¿Que la NBA es una liga que a nivel económico consigue sacar mucho partido y que la gente siga la competición? Sí. ¿Que podrán hacerlo también en Europa con esta competición? Pues hay que verlo. Hay que darle espacio e ir viéndolo.

- Algo más ligero. ¿Qué jugador elegís para montar una franquicia desde cero?

- S. Jalen Brunson. No, es broma. Victor Wembanyama. Hay que ver cómo son los próximos años de Wemby a nivel salud y hay que ver hasta cuantos años seguirá siendo esa la respuesta, porque es muy joven y fácilmente puede que en los próximos cinco o siete años se repita la respuesta.

- Y para acabar... ¿En un uno contra uno, quién ganaría?

- J. Yo creo que no hace falta contestarlo.

- S. Uno ha jugado al baloncesto y mide 1,94 metros y el otro no ha jugado y mide 1,72...

- J. Sergio tiene sus cosas...

- S. No, no... No es que me gane Jose, es que me aplasta Jose.

- J. Al pádel ya sería otra cosa (bromea).