Marco Bezzecchi la lía y es sancionado otra vez en MotoGP

El Panel de Comisarios de MotoGP sanciona por segunda vez en seis días al piloto italiano de Aprilia, esta vez tras los primeros libres del GP de los Países Bajos

Marco Bezzecchi ha vivido una semana muy dura desde que el pasado sábado agrediera a un comisario en el Gran Premio de la República Checa. Recibió la sanción más dura que se ha visto en MotoGP y aunque primero protesto, tanto él como el equipo, al final asumieron la sanción.

El propio Bezzecchi pidió perdón al comisario, que aceptó las disculpas, y a lo largo de la semana ha mostrado su arrepentimiento públicamente. Así mismo, también reconocía que había "tocado fondo" y que tras dos grandes premios desastrosos, el GP de los Países Bajos significaba una reválida.

De momento, el piloto de Aprilia está cumpliendo y ha liderado tanto los primeros libres como la Práctica en el circuito de Assen. Sin embargo, entre una y otra sesión, Bezzecchi ha visto cómo recibía una nueva sanción por parte de los Comisarios de MotoGP.

En esta ocasión, al menos, no le va a suponer una merma en puntos, puestos o, como en Brno, le puede dejar sin competir. Sólo le va a afectar duramente al bolsillo. Aunque no deja de crear polémica.

Marco Bezzecchi salta las reglas al entrenar las salidas

Según los comisarios, antes de la FP1 habían advertido de las reglas para entrenar las salidas al final de los Libres. Y, según ellos, ni Marco Bezzecchi ni Raúl Fernández las respetaron. Y por eso han sido sancionados.

Según la conclusión a la que han llegado, han realizado esas pruebas con motos en pista, algo que les habían prohibido previamente. “Las salidas de entrenamiento sólo pueden realizarse cuando no hay motos paradas delante de usted, es decir, los pilotos que llegan primeros, situados al frente de la zona, salen primero, seguidos de los pilotos que están detrás de ellos, y así sucesivamente. No se debe adelantar ni detenerse delante de una moto parada”, señala el reglamento.

Según el comunicado en el que explican la sanción, la maniobra de Marco Bezzecchi “contraviene las instrucciones específicas dadas a todos los equipos y competidores" y "constituye una infracción del artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Gran Premio de la FIM".

Bezzecchi, encantado con el paso adelante

Esa sanción no parece haber afectado a un Bezzecchi que, al igual que en la FP1, había sido el mejor en la Práctica. Y tampoco para unas Aprilia que están por delante de las Ducati el primer día de competición en Assen.

"Ha sido un buen día. Desde la mañana me he sentido bastante bien. Es verdad que, por la tarde, las condiciones eran un poco insólitas para estar aquí en Assen, porque normalmente nos quejamos del frío y nunca conseguimos calentar los neumáticos, sobre todo el delantero, mientras que hoy ha hecho mucho calor. Ha sido duro, pero al menos a mí, me ha gustado rodar aquí con esa seguridad que da el calor en el neumático delantero", reconoce el líder del Mundial de MotoGP, quien admitía que no se "podía quejar" de lo que había hecho.

Bezzecchi comparaba su actuación con la de hace un año, cuando le costó mucho encontrar la mejor puesta a punto, algo que ahora ha logrado rápido. "Todavía no he mirado bien los ritmos y los tiempos de todos, así que no quiero decir algo que quizá no sea cierto. En cualquier caso, lo que cuenta es que me he sentido bastante bien y esto, para mí, es importante. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer y en alguna zona de la pista todavía estoy un poco en dificultades, así que lo importante es haber empezado con buen pie y seguir concentrados", sentenciaba el de Rimini.

"Por ahora ha sido un viernes excelente. Quizá un poco mejor que el viernes de 2025, pero cada año también es difícil hacer una comparación porque las condiciones eran muy distintas. Ahora, concentrémonos en el sábado", avisaba un 'Bez' que quiere ir paso a paso.