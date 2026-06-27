Raúl Fernández soluciona por las bravas el batacazo de Jorge Martín y Marc Márquez en Assen

El piloto español de Aprilia da una exhibición en el circuito de Assen, arrancando de paso las pegatinas de un Jorge Martín que no cumplió con las expectativas pese a llevar la moto oficial de la marca

¡Carrerón el que hemos vivido en el sprint del Gran Premio de los Países Bajos! Si bien Jorge Martín se quedó lejos de los esperado y Marc Márquez fue incapaz de remontar, el triunfo viajó igualmente hacia España gracias a una soberbia actuación de Raúl Fernández, que remontó desde la cuarta plaza de la parrilla de salida para vencer en Assen con autoridad.

El piloto de Aprilia firmó la que es su segunda victoria de la temporada en una carrera 'sprint' después de ponerse líder en el cuarto giro y ya no abandonar la primera posición hasta ver la bandera de cuadros. Junto al madrileño Fernández acabaron sobre el podio su propio compañero de equipo, el japonés Ai Ogura, y el italiano Fabio di Giannantonio.

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, acabó en la séptima posición con su Ducati oficial, pero la penalización que se le impuso a su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, por exceder los límites del circuito en la última vuelta, le hizo ganar una posición en detrimento de éste.

El hundimiento de Jorge Martín

El campeón del mundo de 2024 en MotoGP salía desde la pole position, habiendo muchas esperanzas de que pudiese recortar puntos a su compañero Marco Bezzecchi en la pelea por el Mundial; sin embargo, su buena salida y conducción en los primeros giros no tuvo la continuidad necesaria para estar al menos cerca de la victoria.

Con varias Aprilia pisándole los talones desde el inicio de la carrera, para la vuelta cinco ya era cuarto, y tres después Bezzecchi le daba la puntilla mandándole a la quinta plaza. Este era la peor noticia para él, ya que en vez de recortar puntos al líder perdía más; eso sí, continúa muy cerca.

Si Jorge Martín se quedó corto, la sensación de todo el fin de semana con Marc Márquez, y más tras caerse el sábado, es que no está lo suficientemente bien a nivel físico como para sacar el máximo de la moto. Así, optó por una carrera tranquila y sin sobresaltos para al menos lograr algún punto

Clasificación de la carrera sprint de Assen

Estos son los 10 primeros clasificados de la carrera sprint del Gran Premio de Países Bajos disputada en el circuito de Assen.

1. Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia)

2. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) +0.362s

3. Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) +1.131s

4. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) +2.161s

5. Jorge Martín (Aprilia Racing) +4.591s

6. Marc Márquez (Ducati Lenovo) +4.801s

7. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) +4.652s

8. Enea Bastianini (Tech3 KTM) +5.237s

9. Pedro Acosta (Red Bull KTM) +9.598s

10. Fabio Quartararo (Monster Yamaha) +11.134s