Marc Márquez da marcha atrás y se borra de la lucha en Assen

El piloto de Cervera presiona a Bezzecchi -"Si no consigue el 37...", indica- y asegura que sólo está para ser sexto o séptimo

Marc Márquez avisó en la previa del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP que iba a ir paso a paso y así está siendo. No es su circuito favorito, pero eso no impide que vaya a luchar y se lo ha tomado con calma.

Buscó sus límites en los primeros libres y, aunque se fue al suelo, no tuvo consecuencias y sacó aprendizaje. En la Práctica, se aseguró un puesto entre los diez primeros y no arriesgó en el tramo final, cuando perdió por posiciones hasta acabar sexto.

Las Aprilia acabaron por delante de las Ducati, pero no por ello va a dejar de intentarlo. Eso sí, a diferencia de las últimas carreras previas a su operación, ya se ve al Marc Márquez competitivo, que va a por el Mundial y que presiona a sus rivales en la pista y fuera de ella.

Las Aprilia y Bezzecchi, por delante

"Bezzecchi, aquí, si no consigue el 37... Tendría que conseguir el 37", señalaba Márquez con respecto al líder del Mundial, que también ha sido el más rápido en las dos sesiones del viernes en Assen.

El piloto de Cervera presiona a su rival y avisa que su objetivo para este GP de los Países Bajos es salir en "Modo ahorro riesgos". Así lo ha demostrado en la Práctica, pero no está tan claro que lo vaya a hacer en la Clasificación o ya en competición.

Marc Márquez no quiere caídas innecesarias ni sumar ceros. Sabe que la pista es peligrosa y como ha podido comprobar su hermano Alex, también muy dolorosa.

"Para mí, Assen es una de las pistas segura, pero más peligrosa, en el sentido de que si te caes vas a una alta velocidad. Y las piedras, ya lo probé el año pasado, son grandes, son duras y duelen. Entonces vi ya el jueves que las escapatorias son iguales", afirma el español, que no dio importancia a su caída en la FP1. “Las caídas forman parte del motociclismo. Se ha ido de delante”, reconocía.

El piloto ilerdense tiene claro que Assen no es su mejor circuito y, por eso, no salir con un cero es la prioridad. "Es una de las pistas donde tienes que tener especial atención. Y nada nuevo. Ya me costaba y este año me cuesta más. Pero hemos cumplido el objetivo que era estar en el Top-10 y mañana intentar hacer una buena 'qualy'", advierte sobre su plan, que está cumpliendo a rajatabla.

La pista de Assen, con calor, más peligrosa

Sobre el hecho de que el tiempo sea diferente al que se han encontrado otros años y que el calor haga más peligrosa la pista, como había señalado Bezzecchi, Marc Márquez tiene claro que lo prefiere así.

“El calor hace más crítica la pista. Es verdad que si hace mucho frío es más difícil entender dónde está el límite. Con el calor te da esa confianza, pero hay menos grip. Se han visto muchas caídas en Moto2, en MotoGP también bastantes para ser un entrenamiento por la tarde, pero prefiero calor que el frío de Holanda”, añade el de Cervera.

Márquez no quiere poner excusas por salir sin el dispositivo (holeshot) delantero. “Nos adaptaremos, pondremos la potencia que toca", señala. Y apunta al objetivo realista que, según él, tendría y que coincide con su posición en la Práctica: "Aquí, sexto o séptimo. Las Aprilia y, luego, ahí es donde están Di Giannantonio, Bagnaia y Acosta. A ver si puedo ganar a uno de esos tres".