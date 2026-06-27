Marc Márquez desvela el problema que le frena este fin de semana en el GP de los Países Bajos

El piloto catalán de Ducati advirtió que estaba para ser séptimo y se ratifica tras lo vivido en el Sprint celebrado en Assen

Después de ganar las dos últimas carreras cuando aseguraba llegar para sumar el máximo de puntos y aguantar, pocos creían a Marc Márquez cuando el viernes dijo que en el Gran Premio de los Países Bajos podía aspirar a una séptima posición, sexta si mejoraba a alguna de las otras dos Ducati (Bagnaia o Di Giannantonio) que estaban ahí o a Pedro Acosta.

Sin embargo, tras lo visto en la Q2 este sábado y en el Sprint disputado en el mítico circuito de Assen parece claro que el piloto catalán estaba diciendo la verdad y estaba convencido de que ése iba a ser su objetivo este fin de semana.

Ya el jueves señaló que en los Países Bajos iba a "sufrir" y que esperaba que fuera uno de los últimos circuitos en los que tuviera que hacerlo. Se conocía que no era uno de los que mejor se le dan, pero aquí ha hecho una de las peores clasificaciones de la temporada y, en la carrera corta, ha salvado los muebles con una sexta posición, merced a la sanción que recibió, con la carrera acabada, su compañero de equipo Pecco Bagnaia.

El piloto de Cervera deja claro que es "lo que hay" y que, en la carrera larga, su objetivo real debe ser el mismo. Al tiempo que se felicitaba de perder tan pocos puntos con un Bezzecchi -cuarto- al que ve más rápido que el resto.

"Antes de la carrera he dicho séptimo u octavo. Porque digo, me la voy a jugar ahí con Acosta, que está yendo muy rápido, pero creo que ha fallado, se ha salido. Pero si no, voy a acabar ahí, séptimo u octavo. Y mañana es la misma. Es lo que hay, hay que aceptarlo y ir tirando", avisa el piloto de Ducati.

Los motivos que impiden a Marc Márquez brillar en Assen

Marc Márquez no ha dudado en explicar los motivos que le hacen ser prudente, aparte de que "la grava de Holanda duele", y le obligan a ser conservador y arrancar el máximo de puntos posible, a la espera de circuitos que se le den mejor y en los que ya esté plenamente recuperado y en su mejor forma.

"Assen es un circuito donde se usa el máximo de fuerza, sobre todo en los cambios de dirección. Yo lo que es frenada recto me siento bien, pero se hacen muchos cambios de dirección sin gas. Con gas tú te puedes acompañar con el motor y los puedes facilitar por la inercia, por derrapar con el trasero y esto te puedes facilitar la vida. Pero cuando son cambios de dirección sin gas y, sobre todo, de curva de izquierdas a derechas, sufro mucho", reconoce el mayor de los hermanos Márquez.

Marc admite no ser "capaz de hacer" esos cambios de dirección. "Sobre todo porque vengo de izquierdas, salto a derechas para frenar y el cuerpo se me va para adelante. Y cuando tiré de instinto el viernes por la mañana me caí, porque venía de una de izquierdas, salté en la frenada a derechas, me fui para adelante y me caí. Entonces eso me dio un toque de atención y aquí hay tres cambios de esos donde tengo que ir con cuidado", añade el piloto español, que tiene claro que su objetivo es a largo plazo y que, cuando no se puede, sacar el máximo rédito posible es como si ganara, como ha sido el caso en el sprint.

Marc Márquez tira de estrategia en el Mundial

"Tengo que ir a los circuitos que me pueda divertir, a divertirme, y los circuitos que toca sufrir, pues ir en modo defensa con el 5-4-1. (...) Hoy he sacado un poco de arreón por si Martín y Bagnaia se pasaban. Digo, a ver si pesco algo. No los he adelantado, pero mira, he pescado el verde -pisó fuera- de Pecco, que no lo esperaba, pero si hubiera estado más lejos no hubiera contado. Sí que puedo ir a ese ritmo, pero vueltas concretas, no toda la carrera", explica Marc Márquez.

Para el domingo, aparte de vaticinar que su posición, si nada pasa, debería estar entre la séptima y la octava plaza, vuelve a ratificar que Bezzecchi debería ser el ganador, algo que no ha podido ser este sábado, donde sólo le ha dado para ser cuarto. "Es un circuito donde esperaba que Bezzecchi sacara los 37 puntos. Visto lo que se vio ayer y lo que se ha visto esta mañana, sacando la 'qualy', es el más rápido. Porque el FP2 lo ha hecho rapidísimo y mañana seguramente es el que gane, es el que tiene más ritmo en los papeles", admite, aunque Marc Márquez manda un último aviso: "Pero en las carreras todo puede pasar".