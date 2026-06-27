Marc Márquez se lleva una buena lección en Assen con la firma de Jorge Martín

El piloto de Ducati sufre de lo lindo en la clasificación del Gran Premio de la República Checa, donde no ha podido más que salvar los muebles pese a llegar lanzado y con opciones renovadas de revalidar su título mundial en MotoGP

La clasificación del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP (circuito de Assen) no ha dejado indiferente a nadie. Si bien se sabía que Aprilia llegaba fuerte, nadie esperaba que ello fuese aparejado del hundimiento de Marc Márquez, quien se ha llevado una buena lección sobre el asfalto con Jorge Martín como victorioso ejecutor, ya que ha logrado su primera 'pole position' de la temporada.

Tras irse al suelo en la jornada del viernes, se esperaba que Márquez, vigente campeón del mundo, estuviese en la pelea por la primera posición de la parrilla de salida; sin embargo, se ha quedado muy lejos tras una floja actuación en la que incluso le ha costado completar una vuelta con su Ducati Desmosedici GP26 para marcar un tiempo.

Sin ese feeling tan necesario con su montura, el de Cervera no pudo bajar del 1:31.174 para terminar en séptima posición. En cuanto a los acompañantes de Martín en la primera línea, nos encontramos al japonés Ai Ogura y al italiano Marco Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández, también piloto de Aprilia, finalizó cuarto.

Marc Márquez ve alterados sus planes

Ya metidos de lleno en la Q2, Marco Bezzecchi fue la primera referencia más rápida, con 1:30.853, seguido muy de cerca por Jorge Martín y de Pedro Acosta, mientras que Alex Márquez decidió no tomar la salida en la Q2 para recuperarse lo mejor posible para la carrera 'sprint', y su hermano, Marc, veía cancelada su primera vuelta rápida por exceder los límites de la pista en la curva trece.

Marc Márquez no desistió, ante la necesidad de marcar una primera vuelta rápida, objetivo que logró en la siguiente al situarse en la novena posición, aunque su tiempo fue nuevamente cancelado por exceder los límites del circuito en la misma curva trece y se mantenía sin un tiempo de referencia en la clasificación.

Esos errores alteraron los planes de Marc en la clasificación, ya que mientras él se mantuvo en pista para intentar hacer una vuelta rápida, todos sus rivales estaban en los talleres y viceversa, y cuando regresó a talleres salían a pista el resto de pilotos.

Jorge Martín pega el golpe final

Ya con casi todos de vuelta a pista, el más rápido fue Jorge Martín, que logró rodar en 1:30.812, 41 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo Bezzecchi, a quien señala favorito para la carrera sprint. Mientras, Pedro Acosta volvía a tener los mismos problemas mecánicos que ya le habían frenado con su KTM.

Estando muy apurado, Marc Márquez ascendió hasta la séptima posición con 1:31.174 y, al menos, dos posibilidades más de mejorar, mientras Raúl Fernández superaba a todos sus rivales, pero su registro era inmediatamente cancelado por exceder los límites de la pista.

El nueve veces campeón del mundo lo intentó una vez más, pero no logró su objetivo y se tuvo que conformar con la séptima posición, por detrás de Martín, Ogura, Bezzecchi, 'Pecco' Bagnaia, o Fabio di Giannantonio, y por delante de Acosta, Quartararo, Mir y Bastianini.