El hilo de esperanza del Betis Deportivo: la cantidad que aún debe pagar el Cartagena para no cederle su plaza

El club murciano ya ha abonado 450.000 euros, pero aún debe pagar otros 103.00 para saldar la deuda que mantiene con los jugadores del primer equipo y su filial y no descender a Segunda RFEF, algo que confía en hacer en las próximas 48 horas. El plazo acaba el martes 30 de junio.

El Betis Deportivo acabó la temporada de la forma más cruel posible. Desde la llegada al banquillo de Dani Fragoso, a finales del pasado mes de diciembre, el conjunto nodriza verdiblanco había firmado números de 'play offs' de ascenso. Pero la rémora de la primera vuelta fue una losa demasiado pesada para un conjunto al que se le quedó corta la campaña para poder cumplir su objetivo. En la última jornada, durante muchos minutos, tuvo el milagro de la salvación en sus manos. Pero en el tiempo de prolongación, el Cartagena firmó un empate que acabó con las ilusiones del filial.

En La Cartuja pronto cambiaron el chip, confiando en el talento existente en su cantera para volver cuanto antes a Primera RFEF. Pero al mismo no han dejado de mirar de reojo a la situación que vive, precisamente, su último rival liguero. El Cartagena debe resolver antes del 30 de junio las deudas que tiene pendientes con su plantilla, pues en caso contrario podría verse condenado a un descenso administrativo por impagos y sería el Betis Deportivo el que ocuparía su lugar en la Categoría de Bronce. pero ese hilo de esperanza verdiblanco parece ya roto por completo.

El ex sevillista Alejandro Arribas confía en resolver el problema

Según informa La Verdad, el presidente del conjunto murciano, el ex sevillista Alejandro Arribas, ya ha abonado 450.000 de los 550.000 euros que el club debía a los 44 jugadores del primer y el segundo equipo, los cuales habían presentado las pertinentes denuncias ante la AFE, todos salvo dos. En concreto, la deuda correspondía a los salarios de abril, mayor y junio, quedando por pagar otros 103 euros.

Aunque la amenaza de bajar a Segunda RFEF, por tanto aún existe, desde el Estadio Cartagonova se muestran sin embargo tranquilos y confiados, dando por hecho, como han asegurado desde hace semanas, que "todo estará resuelto" antes del próximo martes día 30, la fecha clave. De hecho, la idea de Arribas y su director general, Víctor Alonso, es que en las próximas 48 horas puedan quedar liquidadas el cien por cien de las cantidades reclamadas por los futbolistas.

Un 'feeling' especial con David Aganzo

Ha sido este mismo jueves cuando se han conocido en concreto las resoluciones de la Comisión Mixta AFE-RFEF. Tocaba informar desde el sindicato de jugadores a los clubes deudores sobre las cifras concretas por las que han sido denunciados, dándose la curiosidad de que el presidente de la AFE, David Aganzo, es cuñado de Alejandro Arribas, coincidiendo ambos en su etapa en activo en las filas del Rayo Vallecano.

El dinero de la renovación de abonos, ayuda vital

Pero más allá de esa anécdota, lo cierto es que el ex central se ha movido con rapidez para tratar de salvar la papeleta en una situación muy complicada. En realidad, no es algo nuevo en el Cartagena, que ya el pasado verano cayó de Segunda división y se libró sobre la bocina de un doble descenso. Pero los problemas de pago no han desaparecido desde que Arribas se hizo cargo del club a comienzos de enero, viéndose ayudado ahora por la aportación de los socios, que han renovado en masa sus abonos atraídos por por el importante descuento que se les ha ofrecido si lo hacían antes de final de mes.

Más capítulos: cantera, trabajadores y Hacienda

Una vez que se asegure la permanencia en Primera RFEF, el Cartagena pretende también abonar los 50.000 euros que debe a los entrenadores de su cantera y otras cantidades pendientes de cobrar por los pocos empleados que conserva, algo que espera hacer también antes del 30 de junio. Pero no acaba ahí la cosa, pues luego tendrá que negociar con la Agencia Tributaria un plan de pagos para hacer frente a sua deuda de 2,5 millones, lo que viene dando pie a embargos que tienen maniatada a la entidad.