Marc Márquez se lleva el primer susto en los Países Bajos

El piloto de Ducati ya ha probado el asfalto del trazado del TT de Assen al caerse en los primeros entrenamientos libres del fin de semana

Marc Márquez ya se ha ido al suelo en el TT Assen.IMAGO

No comienzan las cosas demasiado bien para Marc Márquez en tierras neerlandesas. Aunque las cosas no son como empiezan, sino como terminan. El caso es que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres para el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, disputados este viernes en el circuito TT de Assen, y el catalán ha sufrido una caída, afortunadamente sin consecuencias físicas.

No comenzó demasiado bien, tampoco, la primera tanda libre para el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que a partir de 2027 será piloto de Aprilia durante cuatro temporadas, pues enseguida tuvo algún tipo de problema mecánico con su Ducati Desmosedici GP26 que le hizo regresar a su taller.

Mientras que su compañero y vigente campeón del mundo, Marc Márquez, que continuará dos temporadas más (2027 y 2028) en el equipo oficial de Ducati, se puso líder en la quinta vuelta con 1:32.757, superado poco después por los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Así, esta primera tanda libre comenzó con cierta intensidad en la cabeza de carrera, con 'Diggia' como referencia con un registro de 1:32.516, en tanto que 'Pecco' lograba marcar su primera vuelta rápida y era el decimocuarto tiempo de la tabla, cuando muchos de sus rivales hacían su primera parada en talleres.

Apenas cuatro vueltas más tarde, tanto Marco Bezzecchi como Jorge Martín, los pilotos oficiales de Aprilia, doblegaron a Di Giannantonio por apenas unas milésimas de segundo, entablándose una estrecha pelea entre ambos por el liderato, primero para Martín y posteriormente para Bezzecchi.

Instantes más tarde, en la curva 16 del trazado, en la entrada a la variante que da acceso a la recta de meta, denominada 'Geert Timmer', Marc Márquez se iba por los suelos al perder adherencia el tren delantero de su Ducati, en la que es su décima caída de la temporada.

Por entonces, Bezzecchi era líder con un tiempo de 1:32.311, con 144 milésimas de segundo de ventaja sobre Martín y con Marc Márquez sexto, a 446 milésimas de segundo, todavía con un cuarto de hora por delante y con el vigente campeón del mundo regresando sobre su moto por los caminos de servicio, al estar muy cerca de la calle de talleres.

Márquez pasó a su camión vivienda, sustituyó las defensas dañadas en su mono de cuero, sin llegarse a cambiar el mismo, y regresó rápido para continuar el resto de la sesión con su segunda moto, aunque no llegó a mejorar su mejor vuelta personal y acabó décimo.

Bezzecchi acabó siendo el más rápido con ese tiempo de 1:32.311, por delante de 'Pecco' Bagnaia, Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández, Joan Mir, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales y Marc Márquez, que completaron las diez primeras posiciones.

Un detalle significativo es la presencia de todas las Aprilia RS-GP en las diez primeras posiciones, como también cuatro de las Ducati, junto a una Honda, la de Mir, y una KTM, la de Viñales.