Jorge Martín contesta a Rivola y echa más leña al incendio de Aprilia

El madrileño no ha querido responder a las preguntas sobre su futuro y, por si acaso, le ha recordado a su equipo que fue campeón con un equipo satélite, donde no tomaron partido alguno por los dos pilotos que luchaban por el título

Muy desafortunadas han sido las palabras pronunciadas por Massimo Rivola, director general de Aprilia, en la presentación de Pecco Bagnaia como nuevo fichaje para la próxima temporada: "Prefiero trabajar con caballos de pura raza que con burros". Y como era de esperar, esto ha provocado un cierto recelo en Jorge Martín, quien, a día de hoy, se está jugando el título mundial con el otro piloto de la casa Marco Bezzecchi.

Así, el piloto español ha comentado la jugada de la casa de Noale para 2027, donde partirá rumbo a Yamaha por decisión propia, y le ha dejado un recado al equipo porque ya se teme lo peor: "Igual que pasó con Ducati, confío en que Aprilia me dé todas las armas para pelear por el título. Confío mucho en Fabiano Sterlacchini (el director técnico) y en el equipo".

Confía pero por si acaso lo digo, porque está claro que van a preferir que gane un piloto que continúa con ellos la próxima temporada antes que a uno que ha abandonado el proyecto en cuanto ha podido. Puro sentido común.

Cabe recordar que el caso que ha recordado 'Martinator' se trata de cuando él estaba en Pramac y esta era equipo satélite de Ducati. Finalmente, acabó ganando el título frente a Bagnaia, piloto 'rosso'.

Jorge Martín se alegra por Bagnaia

El español Jorge Martín, piloto esta temporada del equipo oficial de Aprilia, indicó que se alegra de que Bagnaia vaya a ocupar su lugar en Aprilia a partir de la próxima temporada, ya que le conoce perfectamente y mantiene una muy buena relación con él. Sabe que es una apuesta ganadora y que será un rival a batir en la pelea por el título.

"Siempre me voy a alegrar por Pecco, es una gran persona, un gran piloto y, honestamente, solo puedo desearle lo mejor para su futuro, espero que le vaya muy bien y que puede pelear por muchos mundiales más", afirmó Martín con los medios de comunicación desplazados al circuito TT de Assen.

Jorge Martín se niega a responder por su futuro

Aunque es otro secreto a voces que firmará con Yamaha, el madrileño ha capoteado las preguntas sobre su futuro: "Ahora mismo me encuentro lejos de donde quiero estar en sensaciones y sé que si tengo las sensaciones buenas puedo pelear por ganar, pero no quiero desconcentrarme con cosas del futuro, eso ya son problemas que vendrán".

El piloto de Aprilia afirmó que siempre intenta mejorar pero que después de Le Mans (Francia), se quedaron un poco estancados y esa base "no está funcionando" o no le está dando las sensaciones que esperaba.

"Tenemos que volver un poco a esa mentalidad, como si fuese un test, seguir aprendiendo de la moto, seguir viendo cómo mejorar, porque sé que si consigo tener esas sensaciones puedo pelear por podios y por ganar cada fin de semana y ojalá luchar por el mundial, pero para eso necesito más velocidad", insistió Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024 y de Moto3 en 2018.