Jorge Martín, nuevo líder del Mundial de MotoGP

El piloto madrileño aprovecha la caída (y abandono) de su compañero Marco Bezzecchi para firmar la tercera plaza en Assen y situarse en la primera posición de un campeonato que ya ganó en 2024

¡Enorme la carrera que hemos vivido en el Gran Premio de Países Bajos! Por un lado se han cumplido los pronósticos, pero por otro hemos tenido la primera victoria de un piloto japonés desde 2004 con Ai Ogura, así como un cambio en el liderato del Mundial de MotoGP, ya que ahora es Jorge Martín quien exhibe esa primera posición tras su podio en Assen. ¿Y Marc Márquez? Sobreviviendo.

El alegrón del día ha sido para Jorge Martín. Es obvio que partiendo desde la pole position quería ganar la carrera, y sin duda lo tuvo cerca tras una gran salida. Sin embargo, las Aprilia satélite de Ai Ogura y Raúl Fernández demostraron ser más rápidas, condenándole a un dulce tercer puesto, ya que ahora está justo donde quiere, en la primera posición del Mundial.

Jorge Martín firma el podio más feliz

La carrera tuvo absolutamente de todo. Jorge Martín arrancó genial y gracias a la pelea que hubo por detrás cobró una renta de casi segundo y medio en cuestión de un par de vueltas. Eran momentos en los que parecía que el madrileño podía dar un auténtico monólogo, y más tras ver la caída de un Marco Bezzecchi que le abría la puerta a liderar el Mundial, pero sus rivales tenían otros planes.

Una vez se limpió el horizonte para las Aprilia satélite de Ai Ogura y Raúl Fernández, estos empezaron a rodar a un ritmo espectacular; tanto es así que primero el español y después el nipón dieron caza a Martín. Este intentó llevar la batalla al cuerpo a cuerpo, algo que le funcionó mientras estuvo por delante, pero en cuanto le pasaron dijo adiós a sus opciones de victoria.

Lo que en otro momento hubiese sido foco de frustración, este vez no pasó de anécdota, ya no porque le diese igual ganar, sino porque el podio le coloca de igual manera en la primera plaza del Mundial de MotoGP al superar a su compañero de equipo, Bezzecchi.

Marc Márquez, cuestión de supervivencia

Antes de la carrera sprint Marc ya avisó que no estaba en condiciones para pelear por la victoria. Pese a ello, un espectacular inicio le llevó momentáneamente hasta la segunda posición. Fue un espejismo, ya que con el paso de las vueltas su físico terminó por imponerse para únicamente poder aguantar el tipo hasta ser séptimo –acabó sexto, pero fue sancionado–.

No ha sido el mejor fin de semana para él, pero pudo ser peor. A falta de siete vueltas para el final, Fabio Di Giannantonio intentaba adelantarle, lo cual hacía que se marchase fuera y acabase en la grava. Por suerte pudo controlar la moto y seguir adelante.

Clasificación final del Gran Premio de Países Bajos

Aquí os dejamos la clasificación final del GP de Países Bajos, el cual ha supuesto el primer triunfo de un piloto japonés desde 2004, cuando Makoto Tamada se impuso en el Gran Premio de Japón.