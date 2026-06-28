Así queda el Mundial de MotoGP tras la carrera del Gran Premio de Países Bajos: Jorge Martín se coloca en lo más alto

El Mundial de MotoGP ha dado otro giro de 180 grados tras la disputa del Gran Premio que ha tenido lugar en el circuito de Assen a causa de la caída del que era líder de la clasificación general: Marco Bezzecchi

El Mundial de MotoGP se está apretando de lo lindo. Si desde hace un par de semanas teníamos la sensación de que Marco Bezzecchi iba a sufrir de lo lindo para mantener la primera plaza de la clasificación general, ahora toda sospecha se ha confirmado con una nueva caída del italiano, la cual ha abierto la puerta para que Jorge Martín –su compañero de equipo en Aprilia– le arrebatase tal puesto de privilegio.

El madrileño, quien ya fue campeón en 2024, ha hecho un gran fin de semana en Assen para lograr primero la pole position, posteriormente terminar quinto en el sprint del sábado y rematar la faena con un podio (tercer lugar) en una carrera de domingo que le ha terminado llevando hasta los 193 puntos, o lo que es lo mismo, siete por encima de Bezzecchi.

Jorge Martín, nuevo líder del Mundial

En un GP de Países Bajos completamente dominado por Aprilia, a Martinator le supo genial el tercer lugar del cajón, ya que tras meses de mucho sufrimiento por una grave lesión vuelve a estar en lo más alto, pudiendo así lograr el segundo campeonato de su carrera.

Tal y como hizo entonces, ser regular apunta a ser la llave para explotar de júbilo en unos meses. Pese a que las victorias no terminan de llegar –solo ha ganado en Le Mans– ha hecho el clásico trabajo de hormiguita para ser a día de hoy uno de los favoritos a coronarse en MotoGP.

Marc Márquez, a 39 de revalidar el título

Jorge Martín está primero, pero ni mucho menos solo. Si Bezzecchi es la principal amenaza al vivir a tan solo siete puntos, no mucho más lejos aparecen Fabio Di Giannantonio, a 18, y el ganador en Aseen, Ai Ogura, a 25. Algo más alejado, pero sin que sea nada definitivo, aparece Marc Márquez a 39.

El piloto de Cervera ha tenido que lidiar todo el fin de semana con limitaciones físicas, algo que ha menguado sin duda sus virtudes sobre una Ducati a la que no ha podido sacar todo su potencial. En todo caso, queda mucho campeonato por delante.

Clasificación general del Mundial de MotoGP

Jorge Martín – 193 puntos

Marco Bezzecchi – 186 puntos

Fabio Di Giannantonio – 175 puntos

Ai Ogura – 168 puntos

Marc Márquez – 154 puntos

Raúl Fernández – 138 puntos

Pedro Acosta – 133 puntos

Francesco Bagnaia – 130 puntos

Álex Márquez – 80 puntos

Fermín Aldeguer – 76 puntos

Luca Marini – 70 puntos

Enea Bastianini – 68 puntos

Brad Binder – 60 puntos

Fabio Quartararo – 45 puntos

Franco Morbidelli – 45 puntos

Diogo Moreira – 41 puntos

Johann Zarco – 34 puntos

Joan Mir – 26 puntos

Álex Rins – 18 puntos

Jack Miller – 14 puntos

Toprak Razgatlıoğlu – 11 puntos