Máximo Quiles repite gloria en Moto3 en el día del estreno de David Alonso en Moto2

El piloto español de KTM da un paso enorme al frente para proclamarse campeón mundial de Moto3 al obtener ya una ventaja de hasta 90 puntos en la clasificación general

Antes de la espectacular traca final con la victoria de Ai Ogura en MotoGP y el ascenso de Jorge Martín al primer puesto de la clasificación, en el circuito de Assen (donde se disputa el Gran Premio de Países Bajos) hemos vivido otras dos emocionantes carreras que han terminado con el triunfo de Máximo Quiles en Moto3 y el de David Alonso en Moto2, siendo la primera de este en la presente temporada, lo cual no evita que Manuel González siga liderando la tabla.

David Alonso estrena su casillero de victorias en Moto2

Tras un nutrido grupo de carreras en el que no terminaban de salirle bien las cosas, el hispanocolombiano David Alonso (Kalex) ha logrado su primera victoria de la temporada al vencer por apenas 24 milésimas de segundo en el circuito TT de Assen.

Alonso supo esperar el momento propicio, que en Assen suele ser la última variante 'Geert Timmer', para sorprender al líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), quien pese a intentar cerrar todas las puertas a su rival, no pudo evitar que le doblegase por milésimas de segundo, con su compañero de equipo, el australiano Senna Agius, tercero.

"Después de toda la temporada luchando, iba a conseguir mi primera victoria del año aquí en Assen. Cada vez que doy la vuelta al circuito los jueves, y este es mi cuarto año, he pensado 'sería genial hacerlo'. Ni en mis mejores sueños podía imaginar que iba a conseguirlo en el peor circuito para mí de todo el calendario. Cuando estás delante, siempre tienes más posibilidades, pero solo quería pensar en hacer las cosas bien y entregar todo lo que tengo", comenta Alonso.

Máximo Quiles, simplemente intratable

No exageramos lo más mínimo. El español Máximo Quiles (KTM) ha conseguido su sexta victoria de la temporada, la cual le permite aumentar considerablemente su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Para ser exactos, Quiles cuenta ahora con una ventaja de 90 puntos al no conseguir puntuar su rival más directo, el español Álvaro Carpe (KTM), quien sufrió una caída y, aunque intentó continuar en carrera, al final tuvo que acabar tomando la calle de talleres.

"Es un circuito histórico y siempre que lo veía por televisión pensaba 'ojalá ganar un día aquí'. Ha sido un gran día para el equipo, estamos dando una buena imagen y más con este doblete junto a mi compañero. Estoy deseando tener más fines de semana así. Sabía que iba a ser una carrera bonita. Llevaba unos neumáticos diferentes a la mayoría de los pilotos, pero me sentía muy cómodo desde el principio y he guardado energía para el final, para tirar, hasta que he visto que les costaba un poco seguirme", sentencia Quiles.