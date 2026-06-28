España ya tiene rival para dieciseisavos y el posible camino a la final del Mundial

La selección española de Luis de la Fuente se medirá a Austria (segunda clasificada del grupo J) el próximo 2 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) en Los Ángeles

La España de Luis de la Fuente, Lamine Yamal, Rodri, Unai Simón, Nico Williams, Pedri y compañía ya saben qué selección será la primera a la que tengan que enfrentarse el próximo 2 de julio en dieciseisavos de final. La selección española, que pasó en la fase de grupos sumando siete puntos de nueve en juego, se medirá a la Austria de Ralf Rangnick.

España esperó hasta el 28 de junio para ver cómo se definía el grupo J ya que los austriacos tenían que enfrentarse a Argelia para dirimir quién terminaba en segundo puesto. España no tendrá un camino sencillo para llegar a la final del Mundial 2026 que se disputará el próximo 19 de julio en el Met Life Stadium.

El cuadro de España para llegar a la final del Mundial 2026

España tiene un cuadro ciertamente endiablado para tratar de meterse en su segunda final de un Mundial después de la de 2010 en la que salió campeona del Mundo. Superando a Austria el jueves dos 2 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), los de Luis de la Fuente se medirían al vencedor del enfrentamiento entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Croacia de Luka Modric en octavos de final (6 de julio a las 21:00 horas). Teniendo en cuenta el nivel mostrado por estos dos conjuntos en la fase de grupos, no sería descabellado pensar que Portugal es ligeramente favorita.

En cuartos España podría verse con Bélgica o la desconcertante Estados Unidos de Pochettino

En cuartos de final España, siempre y cuando supere dieciseisavos de final y octavos, tendría sobre el papel a un rival que no vive su mejor momento. En este caso, Bélgica, eterna aspirante a hacer cosas importantes, y que se medirá a Senegal en dieciseisavos de final a Senegal.

Después se mediría en octavos al vencedor del Estados Unidos - Bosnia Herzegovina e hipotéticamente se podría medir a España el 10 de julio a las 21:00 horas. La gran fase de grupos de Estados Unidos hace que no se descarte a los de Pochettino como teórico rival de España en cuartos de final

El complicado cruce de la selección española en semifinales del Mundial: Alemania, Francia, Países Bajos o la bestia negra Marruecos

En esta ronda, la penúltima antes de la final, España podría medirse a algunas de las selecciones más potentes de este Mundial. La Alemania de Nagelsmann (se enfrentará en dieciseisavos de final a Uruguay y después al vencedor del Francia - Suecia) o a la Francia de Mbappé. En octavos una de estas dos selecciones quedará eliminada si superan la ronda anterior ya que vivirán un duelo directo y ahí podrían medirse a Países Bajos o Marruecos.

La final con la que sueña España en el Mundial 2026

En la final del Mundial 2026, España podría medirse a selecciones campeonas del Mundo como son Brasil, Argentina o Inglaterra. Muchos españoles, en el caso de que les dejasen elegir, a buen seguro que apostarían por una final el 19 de julio ante la Argentina de Leo Messi o la Brasil de Vinicius. Entre estas tres selecciones, Inglaterra estaría un punto por detrás en lo que a favoritismo se refiere.

Pero todo esto son hipótesis y España tendrá que superar primero a Austria el próximo 2 de julio, ese será el primer paso de los pupilos de Luis de la Fuente en la fase final de un Mundial que a buen seguro aún tiene guardada alguna sorpresa.