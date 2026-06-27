El rival de España en los dieciseisavos del Mundial, entre dos opciones

Los de Luis de la Fuente jugarán su primer duelo a todo o nada ante el próximo 2 de julio en Los Ángeles a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española) y será Argelia o Austria. Se decidirá el próximo 28 de junio cuando se enfrenten ambas selecciones en el grupo I. Argentina no se cruzaría con la Roja hasta una hipotética final

La selección española certificó este sábado su pase a dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como primera del grupo H. Los de Luis de la Fuente sumaron siete puntos de nueve posibles tras empatar ante Cabo Verde y vencer a Arabia Saudí y Uruguay. Destaca que España marcó cinco goles y no encajó ninguno en contra.

Con este primer puesto del grupo H, la selección española ya sabe cuál será su cruce de dieciseisavos de final pero aún le falta por concretar a quién se enfrentarán el próximo 2 de julio en Los Ángeles a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española).

Las opciones que tiene España son Austria y Argelia, que el próximo 28 de junio se medirán en un duelo directo en el grupo I, del que saldrá el rival de la selección española. A Austria le sirve el empate, a Argelia solo ganar para 'birlarle' la segunda plaza del grupo.

El próximo rival de España en el Mundial: entre Austria y Argelia

Austria y Argelia pelearán por el segundo puesto del grupo I el próximo 28 de junio a partir de las 4 de la madrugada (hora peninsular española). En dicho grupo, la Argentina de Messi ya está clasificada para dieciseisavos como primera y después de haber jugado solo dos jornadas. Para encontrar un posible enfrentamiento entre España y Argentina, ambas selecciones solo se podrían cruzar en la final del próximo 19 de julio que se disputará en el Met Life Stadium.

El Mundial de Austria, posible rival de España

El Mundial que está llevando hasta el momento la Austria de Ralf Rangnick ha tenido hasta el momento una de cal y otra de arena. En la primera jornada, en un duelo que hasta el minuto 76 estaba igualado, se impuso por 3-1 a Jordania, el rival más débil del grupo I.

Austria se caracteriza por imprimir una presión alta como estilo de juego aunque este sistema no le sirvió para parar a la Argentina de un Messi que marcó un doblete con la albiceleste para convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales. El mejor resultado de Austria fue en 1954, detrás de la República Federal de Alemania y Hungría.

Argelia se agarra al Mundial para encontrarse con la selección española

Argelia ha tenido un camino similar al de Austria en el grupo I del Mundial 2026 pero a la inversa en lo que a resultados se refiere. En el encuentro que suponía su debut en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, los africanos cayeron con claridad ante Argentina. Leo Messi marcó los tres tantos de su equipo para acercarse a Klose (y superarlo con el doblete ante Austria) en la historia de los máximos goleadores del Mundial.

En el choque ante Jordania, la selección de Argelia iba abajo hasta que en el 69 empató Benbouali. Fue Amune Gouiri, del Marsella, quien con su gol en el 82 permitió que Argelia llegue a la última jornada de la fase de grupos con opciones de clasificarse como segunda de grupo. El mejor resultado de Argelia en un Mundial fueron los octavos de la cita de Brasil en 2014.