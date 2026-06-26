El vía crucis de Paula Badosa se traslada a Wimbledon

Durísimo sorteo en Wimbledon 2026 para la tenista catalana, que se cruzará con una Emma Navarro que llega en racha

Mala fortuna en el sorteo de Wimbledon 2026 para una Paula Badosa que tratará de reencontrarse después de su ausencia en París y que debutará ante la estadounidense Emma Navarro. Todo en un cuadro femenino que ha castigado a la campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva, y que tiene como principal atracción el regreso de Serena Williams, que debutará en el All England Club ante la australiana Maya Joint.

Tras el paréntesis vivido después de su derrota en el Mutua Madrid Open y de saltarse Roland Garros, Paula Badosa regresó hace unos días en Berlín, donde se dio la satisfacción de alcanzar por primera vez unos cuartos de final este año y de ganar a la número 7 del mundo, Coco Gauff, antes de caer de forma contundente ante Linda Noskova.

Badosa se dio de baja antes de debutar en Bad Homburg y se centró en preparar su debut en Wimbledon. Sin embargo, tendrá un difícil debut ante una Emma Navarro que llega de ganar a Iga Swiatek en Bad Homburg, donde fue cuartofinalista, y de alcanzar la final de Nottingham, ambos torneos disputados sobre césped.

Navarro y Badosa se han enfrentado en tres ocasiones, con dos triunfos para la española, pero la victoria de la norteamericana fue más importante, ya que llegó en cuartos de final del US Open 2024 y apartó a la catalana, en su mejor momento, de poder optar a ganar este Grand Slam.

Oksana Selekhmeteva se estrena como española en un grande

En cuanto a las otras tres españolas presentes en Wimbledon, Jessica Bouzas también vivirá un debut complicado ante la austriaca Anastasiya Potatova, Sara Sorribes podría tener más opciones ante la andorrana Victoria Jiménez mientras que Oksana Selekhmeteva, que se estrena en un Grand Slam como española, se cruza con la austriaca Sinja Kraus.

En general, las grandes favoritas salieron contentas del sorteo, que les permitirá arrancar con partidos no demasiado complicados e ir avanzando en dificultad.

La número uno, Aryna Sabalenka, debutará en Wimbledon con la serbia Teodora Kostovic y tiene como primera rival destacada, a priori, a la japonesa Naomi Osaka, que llegaría en cuarta ronda. Eso sí, por su lado del cuadro va Mirra Andreeva, con la que se cruzaría en cuartos, así como Coco Gauff o Jessica Pegula, a las que vería en semifinales.

Duro camino para la campeona de Roland Garros, Andreeva

La campeona de Roland Garros, Andreeva, tal vez sea la que menos contenta haya acabado con el sorteo, ya que no sólo va por el camino de Sabalenka, sino que tiene partidos duros desde primera ronda, pues debuta con una rival muy complicada, como es Magda Linette, y en segunda ronda le esperaría, previsiblemente, la campeona en 2024 de Wimbledon, Barbora Krejcikova.

Tampoco podrá confiarse la vigente ganadora, Iga Swiatek, que debuta ante la norteamericana Taylor Townsend, que tiene a otra exnúmero uno como Pliskova como previsible segunda rival y a Serena Williams, si llega hasta ahí, en tercera ronda.

Por esta parte baja del cuadro, en los previsibles octavos llegaría Paolini, las ucranianas Kostyuk o Svitolina en cuartos y Rybakina o Anisimova, finalista el pasado año, en semifinales. Un duro cuadro también para la polaca, que llega de caer muy pronto ante Navarro en Bad Homburg y que ha dejado muchas dudas.

Serena Williams vuelve cuatro años después

Serena Williams aparece en su horizonte, pero es una incógnita el nivel de la norteamericana después de cuatro años de retiro y de que sólo haya jugado algunos partidos de dobles en las últimas semanas.

La menor de las Williams debutará ante la australiana Maya Joint. Y también formará pareja con su hermana en dobles, donde se enfrentará a la dupla formada por la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio.