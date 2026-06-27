Otro pretendiente en una puja por Amrabat que no beneficia al Betis

Además del Besiktas, que le ha presentado una gran oferta económica, desde Turquía apuntan a un nuevo club interesado en el mediocentro. Mientras tanto, en La Cartuja juegan sus cartas para tratar de ablandar la postura del Fenerbahçe

El Real Betis ya ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, mientras que en el caso de Nelson Deossa se ha producido un frenazo debido a los problemas judiciales del Vasco da Gama, inmerso en un proceso de venta. Pese a ello, se confía en que la operación del colombiano salga adelante, por lo que una de las tareas de Manu Fajardo en la planificación de la 26/27 pasa por reestructurar el centro del campo, donde tampoco está nada clara la continuidad de Sofyan Amrabat (ni tampoco la de Lo Celso).

En el caso del internacional marroquí, en La Cartuja desean seguir contando con sus servicios, pero no a cualquier precio. Su oficio y experiencia han convencido plenamente a Manuel Pellegrini y en la dirección deportiva asumen también que no sería nada barato acudir al mercado para buscar un reemplazo de su mismo caché. Por ello, el club verdiblanco es consciente de que tendrá que rascarse el bolsillo si desea seguir contando con el neerlandés de nacimiento.

De la cesión a la probable oferta verdiblanca de propiedad compartida

La fórmula ideal es la de repetir una cesión, aunque lógicamente asumiendo una mayor parte de su elevado salario, pues en esta pasada campaña solo pagó un 25% de la misma. Pero el Fenerbahçe, donde tiene contrato hasta 2028, difícilmente accederá a ello. Su postura inicial está muy lejano, pretendiendo recuperar los 12 millones de euros que pagó en su día en la Fiorentina. Pero ni una cosa ni otra. Así, el acuerdo puede llegar mediante una solución intermedia.

Desde Turquía se apuntaba días atrás la existencia de una propuesta bética de 7 millones, aunque seguramente el plan pase por plantear una propiedad compartida de sus derechos para que ambas entidades puede repartirse las ganancias de un hipotético traspaso (el fútbol de Oriente Medio sería el mercado perfecto para ello). Pero cuanto más clubes se sumen a la puja, peor para los intereses verdiblancos.

El Olympiacos se entromete para sumarse al Besiktas

Así, días atrás salió a la palestra la existencia de un ofertón del Besiktas al mediocentro, aunque los 'Águilas' tampoco llegarían a lo que piden que vecinos de Estambul por el traspaso. Pero ahora, en la prensa otomana se indica que también el Olympiacos se ha interesado por su situación, como apunta el medio Sporsal, que señala igualmente que en las oficinas del Sükrü Saracoglu se espera igualmente una llamada desde Arabia Saudí, aunque centrocampista es reacio a dar ese paso aún.

Amrabat ya fue relacionado en enero con el equipo griego que dirige el ex sevillista José Luis Mendilibar, volviendo a escena en las últimas horas para tratar de convencerle. En su caso, los atenienses jugarán las rondas previas de una Champions que sí tiene asegurada el Real Betis. Y con ese 'caramelo' es con que el Fajardo tiene prácticamente engatusado al jugador. De hecho, los primeros contactos con sus agentes resultaron positivos, incluso para poder rebajarse su alto salario, que asciende a 5 millones de euros netos y es, por tanto, otro de los problemas para su continuidad.

No tomará una decisión hasta después del Mundial

Mientras tanto, el marroquí se encuentra concentrado con su selección en el Mundial y no tomará ninguna decisión hasta que concluya su participación en el mismo. Aunque en realidad está teniendo un papel secundario en los planes de Mohamed Ouahbi ante la eclosión de Ayyoub Bouaddi. Además, arrastra unas molestias que ponen en duda su presencia en el choque de dieciseisavos de final ante Países Bajos, después de que solo haya jugado los 90 minutos en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Haití.