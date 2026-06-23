La cantidad que habría ofrecido el Betis al Fenerbahçe por Amrabat y la amenaza del Besiktas

Desde Turquía desvelaron el interés de las 'Águilas Negras' y su gran oferta económica al pivote para que se quede en la Süperlig, aunque en La Cartuja siguen confiando en poderle convencer con un proyecto de Champions para que presione al Fenerbahçe en pos de un traspaso a bajo coste

El Real Betis no ha tirado la toalla por Sofyan Amrabat. Considera Manuel Pellegrini que, en circunstancias normales y sin lesiones de por medio, el internacional marroquí es el futbolista ideal para otorgar equilibrio y músculo a su doble pivote, por lo que la idea en La Cartuja es pujar por el de Huizen siempre que se ponga en precio. Nada de los 12 millones de euros que pagó el Fenerbahçe por él a la Fiorentina. Y es que traer un mediocentro defensivo de sus características y/o de su experiencia seguramente salga más caro, por lo que, en cuanto salga de las operaciones de salida de Sergi Altimira y Nelson Deossa, se enfocarán en el ex del United.

Para bien o para mal, el cuadro heliopolitano quiere zanjar este asunto pronto, puesto que no está teniendo participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, además de que tuvieron que esperar sus responsables a que se celebraran las elecciones a la presidencia de sus homólogos estambulitas. El salario del futbolista, de cinco millones de euros netos, es otro problema (la presión fiscal en Turquía es de sólo el 30%), aunque los contactos previos con sus agentes invitan al optimismo en este sentido. Para colmo de vienes, en enero de 2027 no habrá Copa de África, trasladada por fin al siguiente verano.

La irrupción del Besiktas es un hándicap, ya que ha trascendido que las 'Águilas Negras' mejorarían, incluso, los ya altísimos emolumentos que percibe en Kadikoy, aunque tampoco parecen dispuestos a satisfacer las exigencias de sus vecinos en concepto de traspaso. Sí ocurre doblemente en Arabia Saudí, aunque Sofyan Amrabat no quiere ir allí, al menos todavía. Tampoco parece que le atraiga mucho cambiar de barrio en Estambul. Así opina el afamado periodista local Sercan Hamzaoğlu, que no ve al neerlandés de cuna ni en el Fenerbahçe ni en el Vodafone Park: "Tiene muchos pretendientes, pero el Besiktas, no. Tampoco espero que se quede".

La oferta bética, de alrededor de siete millones de euros

Según el citado miembro de la TSYD (Asociación de Periodistas Deportivos de Turquía), el Real Betis "quiere oficialmente" a Sofyan Amrabat y habría preparado "una oferta de alrededor de siete millones de euros" por su pase, habida cuenta de que, con el aumento de la competencia, la posibilidad de repetir la cesión está casi descartada. Saben ya en La Cartuja que tendrán que rascarse el bolsillo por el mediocentro defensivo deseado, aunque, en esos términos, no sería tampoco una inversión descabellada por un futbolista que ha rendido a buen nivel aquí y que aún cuenta con 29 años.