Preocupación por las molestias de Sofyan Amrabat: una indiciaria cojera pese al 'silenzo stampa'

Sin parte médico oficial, el pivote sigue concentrado con sus compañeros, ahora en tierras mexicanas, a la espera de conocer si puede o no participar ante Países Bajos; con su futuro en el aire, todo hace indicar que se marchará del Fenerbahçe, si bien falta por definirse el destino

La selección marroquí vela armas ya en tierras mexicanas para preparar el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Países Bajos, fijado a las 03:00 hora española de la madrugada del lunes al martes próximo. Una cita que acogerá el Estadio BBVA de Monterrey, sede de los Rayados y situada en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Un encuentro que casi con toda seguridad no disputará Sofyan Amrabat, a la sombra en el torneo del emergente Ayyoub Bouaddi y lastimado en los compases finales del 4-2 ante Haití que supuso el debut en el campeonato del de Huizen.

El habitual 'silenzio stampa' de la FRMF en lo que se refiere a lesiones y otros asuntos importantes, que vivieron en sus propias carnes en el Real Betis con la dolencia que sacó a última hora a Ez Abde de la magna cita, impide conocer el estado real del pivote, que no estuvo con el grupo (como el resto de titulares) en el último entrenamiento en Estados Unidos antes de viajar al país vecino. Incluso, unas imágenes de la llegada resultan indiciarias, pues el futbolista propiedad del Fenerbahçe exhibía una ligera cojera, indicio claro de que no está completamente recuperado de la molestia física que le impidió completar el choque ante los caribeños, si bien tuvo que dejar a los suyos con diez.

Sin posibilidad de cambios ya a estas alturas del Mundial, como es lógico, Sofyan Amrabat seguirá concentrando con Marruecos mientras dure la participación de los 'Leones del Atlas', que defienden en tierras norteamericanas su condición de semifinalistas en Qatar 2022. Mientras tanto, habrá que esperar a hitos oficiales como las convocatorias frente a los neerlandeses y a las sucesivas (de pasar, se enfrentarían al ganador del Sudáfrica-Canadá para verse en cuartos con Alemania o Francia probablemente) para comprobar la disponibilidad o no del centrocampista defensivo.

Entre los descartes del Fenerbahçe

Según la gazeta turca 'Sözcü', el nuevo técnico del Fenerbahçe, el otomano Ismail Kartal, ha incluido a Sofyan Amrabat en una lista de descartes que integran también Fred Rodrigues, Dominik Livakovic, Diego Carlos, Anthony Musaba y Archie Brown, con los que los 'Canarios' tratarán de hacer caja para financiar el rearme de una plantilla que solamente se apuntó en la 25/26 la Supercopa nacional (gracias al formato de 'final four' que se repetía y acudiendo como subcampeón liguero), aunque lleva doce años en blanco en lo respecta a la Süperlig y tres temporadas sin ganar la Copa de Turquía.

El Real Betis tiene de momento entre sus objetivos recuperar al de Huizen, aunque parece complicado que la entidad estambulita acepte una segunda cesión. Allí se ha informado de una posible oferta verdiblanca de siete millones de euros por el 'stopper', avalado por Manuel Pellegrini, seguramente (aunque eso sí que no ha trascendido) con la propuesta de una propiedad compartida, dado que termina contrato el 30 de junio de 2028, debido al interés de clubes de Oriente Medio que, en pocos años, podrían ser un destino lucrativo que permita a Fenerbahçe y los heliopolitanos repartirse plusvalías.