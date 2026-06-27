Ibrahimovic estalla contra el VAR en el Mundial: ﻿"Robaron el sueño de una nación, esto es imperdonable"

El exdelantero sueco dio su opinión sobre el polémico gol anulado a Irán ante Egipto en el descuento que le habría clasificado para dieciseisavos de final como segundo de su grupo

El desenlace del partido entre Egipto e Irán ha dado la vuelta al mundo. Ambas selecciones se jugaban ser segundas del Grupo G y con empate a uno en el marcador, los iraníes lograban el 1-2 en el tiempo añadido y se colocaban segundos pero entonces el VAR entró en acción para anular por fuera de juego el tanto de Shoja Khalilzadeh después de casi dos minutos donde Irán había celebrado por todo lo alto el gol.

Pero parece que esa anulación no ha gustado nada a Zlatan Ibrahimovic. El mítico delantero sueco está ejerciendo como comentarista deportivo para FOX Sports junto a Thierry Henry durante este Mundial y esto fue lo que dijo el exfutbolista.

"Esto es exactamente por lo que la gente está perdiendo la fe en el VAR. Nos dijeron que se creó para eliminar errores evidentes, pero, sin embargo, sigue creando controversias aún mayores en el escenario más grande del fútbol. Esto es simplemente inaceptable", dijo abiertamente Ibrahimovic.

Y es que el exfutbolista no cree que ese gol debió ser anulado a su juicio. "He visto la repetición una y otra vez y sigo sin entender cómo se puede señalar fuera de juego. Si tienes que anular un gol que podría decidir el destino de una nación en el Mundial, más vale que estés 100% seguro, no adivinando desde detrás de una pantalla. Millones de iraníes celebraron lo que creían que era un momento histórico, solo para ver cómo un grupo de árbitros lo anulaba en cuestión de segundos. No solo anularon un gol, robaron el sueño de una nación", insistió el sueco.

"El árbitro y los oficiales del VAR deben rendir cuentas por decisiones como esta. No se pueden escudar en la tecnología cuando se usa incorrectamente. Esto no es justicia, es incompetencia. Un Mundial se juega una vez cada cuatro años. Los jugadores lo sacrifican todo para llegar hasta aquí, los aficionados viajan desde todos los rincones del mundo y luego una decisión escandalosa destruye meses de duro trabajo. Esto es imperdonable", añadió Ibrahimovic, visiblemente molesto por la decisión de los colegiados.

Por último, el máximo goleador histórico de la selección sueca, dejó una reflexión que invita a una reforma del sistema arbitral: "Si este es el nivel del arbitraje en el torneo más importante del fútbol, entonces algo anda muy mal. El fútbol merece algo mejor, los jugadores merecen algo mejor y, sobre todo, los aficionados merecen algo mucho mejor".

La nota de Irán en el vestuario

La selección iraní, que acabó tercera de grupo y está a la espera del desenlace de la fase de grupos para saber si se clasifica a dieciseisavos, dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle, tras su polémico empate contra Egipto, en la que recordó que "se pueden ganar puntos de muchas maneras" y que el Juego Limpio no es solo "una línea escrita en las reglas del fútbol".

"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del fútbol; es la esencia del juego. Gracias, Seattle, por su hospitalidad, y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y todo su ser por Irán", decía su nota.Irán denunció que con empate a uno en el decisivo partido contra Egipto, le fue anulado un gol en el minuto 93, a instancias del VAR y por un milimétrico fuera de juego.