Resultados y clasificación del grupo G tras la última jornada en el Mundial 2026: Bélgica despierta e Irán queda en vilo

Los Diablos Rojos pasan como primeros tras golear al conjunto de Oceanía, Los Faraones avanza como segundos y la Selección iraní espera el resto resultados para saber si entra en dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras

El Grupo G del Mundial 2026 ya tiene a sus dos primeros clasificados. Bélgica terminó líder después de golear por 1-5 a Nueva Zelanda, mientras que Egipto selló el segundo puesto tras empatar 1-1 ante Irán en Seattle.

La última plaza queda en el aire para Irán. La selección asiática acabó tercera con tres puntos, invicta, pero deberá esperar al resto de grupos para saber si le alcanza para entrar entre las ocho mejores terceras del torneo.

Resultados del Grupo G en la última jornada del Mundial 2026

La última jornada del Grupo G dejó dos partidos con lecturas muy diferentes. Bélgica necesitaba ganar para no depender de nadie y respondió con su mejor actuación del Mundial. Los Diablos Rojos superaron por 1-5 a Nueva Zelanda en Vancouver y se quedaron con la primera plaza gracias a la diferencia de goles.

Leandro Trossard lideró la goleada con un doblete, mientras que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers completaron el marcador. Elijah Just hizo el único tanto neozelandés en una noche que confirmó la eliminación de los oceánicos.

En el otro partido, Egipto e Irán empataron 1-1 en el Estadio Seattle. Mahmoud Saber adelantó muy pronto a los Faraones, Ramin Rezaeian igualó poco después y el tramo final dejó un gol iraní anulado que habría cambiado por completo el destino del grupo.

Clasificación final del Grupo G del Mundial 2026

Bélgica y Egipto acabaron igualadas a cinco puntos, pero la goleada belga ante Nueva Zelanda fue decisiva para romper la tabla. La diferencia de goles dejó primera a la selección europea y segunda a la africana.

Irán cerró la fase de grupos con tres empates. Ese dato resume su torneo: competitiva, incómoda y difícil de batir, pero sin la victoria que casi siempre marca la frontera entre depender de uno mismo o mirar al resto.

Nueva Zelanda, última con un punto, se despide del Mundial después de haber competido en varios tramos, pero sin capacidad defensiva suficiente para sostenerse en un grupo que acabó castigándola con dureza.

Cruces de Bélgica y Egipto en dieciseisavos

Bélgica jugará los dieciseisavos de final el 1 de julio en Seattle. Su rival será una de las mejores terceras clasificadas, todavía pendiente del desenlace de otros grupos. Entre las posibilidades aparecen Corea del Sur, Ecuador, Senegal o Argelia.

Egipto, por su parte, ya tiene rival confirmado. La selección africana se medirá a Australia el 3 de julio en Dallas, en un cruce que abre una oportunidad histórica para seguir avanzando en el Mundial.

Irán espera como mejor tercera tras no perder ningún partido

El caso de Irán es el más duro del Grupo G. No perdió ante Nueva Zelanda, Bélgica ni Egipto, pero tampoco ganó. Tres empates le dejan con tres puntos y una diferencia de goles neutra, datos que pueden servir o quedarse cortos según lo que ocurra en el resto de grupos.

La selección iraní rozó el pase directo ante Egipto. Falló un penalti, empató rápido, tuvo un gol anulado en el añadido y todavía dispuso de otro remate al larguero. En cuestión de minutos pasó de verse en dieciseisavos a quedar pendiente de la calculadora.

Bélgica cumple, Egipto resiste y el Grupo G deja una advertencia

El Grupo G terminó con una conclusión doble. Bélgica sigue viva y lo hace como líder, pero necesitó la última jornada para enseñar una versión convincente. Egipto avanza con oficio, aunque perdió el primer puesto por una diferencia de goles que Bélgica disparó en Vancouver.

Irán queda como el equipo de la frustración: invicto, competitivo y al borde de una clasificación que se le escapó por centímetros. Nueva Zelanda, en cambio, pagó su fragilidad defensiva y cierra el grupo como última.

El Mundial entra ahora en otra fase. Bélgica tendrá que demostrar que su goleada no fue solo una reacción tardía. Egipto buscará confirmar ante Australia que su clasificación no es un techo. E Irán esperará resultados con una sensación amarga: hizo muchas cosas bien, pero quizá no las suficientes para seguir.