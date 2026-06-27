Nueva Zelanda 1-5 Bélgica: Trossard convierte a los belgas en líderes del Grupo G

Los Diablos Rojos golean en Vancouver con doblete del atacante del Arsenal, donde De Bruyne, Lukaku y Saelemakers completaron la manita, para cerrar la fase de grupos en primera posición y esperan rival en dieciseisavos

Bélgica llegó al último partido del Grupo G con demasiadas dudas encima y salió de Vancouver con una goleada liberadora. Los Diablos Rojos vencieron por 1-5 a Nueva Zelanda y certificaron su clasificación para los dieciseisavos del Mundial 2026 como primeros de grupo.

Leandro Trossard, con un doblete, abrió el camino de un triunfo completado por Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Elijah Just hizo el gol del honor para una Nueva Zelanda que se despide del torneo.

Bélgica encierra a Nueva Zelanda y encuentra a Trossard

Bélgica sabía que no podía especular. Después de dos empates ante Egipto e Irán, la selección de Rudi García necesitaba ganar para no depender de cuentas ajenas y evitar otro golpe como el de Qatar 2022, cuando cayó en fase de grupos pese a llegar con cartel de favorita.

El inicio ya mostró la diferencia de intención. Bélgica monopolizó el balón, empujó a Nueva Zelanda hacia su área y encontró en Hans Vanaken una de las piezas más útiles para atacar entre líneas. El centrocampista dio continuidad, altura y claridad a un equipo que necesitaba moverse con más velocidad que en los dos primeros partidos.

Nueva Zelanda se refugió muy pronto. Con Chris Wood como referencia aislada y Elijah Just buscando alguna salida, el conjunto oceánico intentó sobrevivir cerca de su portería. El plan resistió unos minutos, pero cada ataque belga aumentaba la sensación de que el gol era cuestión de tiempo.

El Egipto - Irán aumentó la tensión belga

El inicio estuvo condicionado también por lo que ocurría en el otro encuentro del grupo. Las noticias del Egipto - Irán movían constantemente el escenario de clasificación y obligaban a Bélgica a no confiarse. Durante algunos minutos, el empate podía servirle para avanzar; en otros, la victoria volvía a ser la única vía segura.

Ese contexto hizo que Bélgica jugara con urgencia, aunque sin perder el control. Jeremy Doku volvió al once después del nacimiento de su hijo y aportó desborde por fuera. Kevin De Bruyne intentó acelerar por dentro. Trossard, mientras tanto, acumuló remates hasta acabar encontrando premio.

El VAR anula un penalti antes del golpe de Trossard

Antes del 0-1, Bélgica tuvo una opción desde el punto de penalti que terminó desapareciendo tras la revisión del árbitro en el monitor. La mano señalada inicialmente fue corregida al entenderse como una posición natural del brazo.

La decisión no cambió el dominio del partido. Bélgica siguió insistiendo, con Nueva Zelanda cada vez más hundida y sin capacidad para probar a Thibaut Courtois, que desde este encuentro ya es el jugador belga con más partidos disputados en Mundiales.

Trossard abre el marcador en un córner lleno de rebotes

El gol llegó en el minuto 28. Un saque de esquina, varios rechaces dentro del área y un remate final de Leandro Trossard desbloquearon un partido que Bélgica estaba dominando sin la contundencia necesaria.

El 0-1 no fue brillante, pero sí imprescindible. Liberó a los Diablos Rojos, castigó la resistencia de Nueva Zelanda y permitió a Bélgica llegar al descanso con ventaja después de trece remates y cuatro tiros a portería.

Nueva Zelanda apenas había pisado el área rival. Courtois no tuvo que intervenir en la primera parte y Bélgica se fue al vestuario con la sensación de haber hecho lo mínimo que exigía el partido: ponerse por delante y controlar el destino del grupo.

Bélgica se suelta y convierte el partido en goleada

La segunda parte terminó de romper el encuentro. Bélgica salió con más espacio, más confianza y más pegada. A los cinco minutos de la reanudación, Trossard volvió a aparecer para dejar el partido casi sentenciado.

El atacante del Arsenal conectó una volea que significó el 0-2 y confirmó su noche más decisiva en el Mundial. Después de dos partidos espesos, Bélgica encontró en él al futbolista que necesitaba para convertir dominio en goles.

Nueva Zelanda ya no pudo sostenerse. El desgaste de la primera mitad, la diferencia técnica y la obligación de adelantar metros abrieron un partido que los belgas manejaron con mucha más comodidad.

De Bruyne encuentra el gol que perseguía

Kevin De Bruyne también tuvo su momento. El capitán belga había buscado el gol con insistencia durante todo el partido y lo encontró en el minuto 66 con un remate cruzado que hizo el 0-3.

Fue un tanto de alivio para el centrocampista, que necesitaba una acción así para ganar confianza antes de las eliminatorias. Bélgica no solo estaba ganando; empezaba a recuperar sensaciones ofensivas en el día más importante de su fase de grupos.

El 0-3 dejó el partido muy cerca de la sentencia definitiva. Rudi García aprovechó para mover el banquillo, dar entrada a piernas frescas y gestionar esfuerzos antes de unos dieciseisavos donde el nivel del rival será mucho más exigente.

Elijah Just marca y obliga a Bélgica a reaccionar

Nueva Zelanda encontró el gol en el minuto 84 por medio de Elijah Just, uno de sus jugadores más destacados durante el torneo. El tanto puso el 1-3 y añadió unos minutos de incertidumbre, no tanto por el resultado del partido como por el liderato del grupo.

Bélgica no tardó en responder. Un minuto después, Romelu Lukaku, recién incorporado al campo, firmó el 1-4 y apagó cualquier duda. El delantero volvió a demostrar su peso histórico en la selección y amplió la goleada en un momento clave.

Ya en el añadido, Alexis Saelemaekers cerró el marcador con el 1-5 definitivo. Bélgica convirtió una noche de obligación en una victoria amplia, aunque todavía queda la duda de cuánto valor real tiene este resultado ante una Nueva Zelanda ya muy superada.

Ficha técnica

1. Nueva Zelanda: Crocombe; Payne (Boxall, m. 65), Surman, Bindon, Cacace (De Vries, m. 79); Stamenic, Bell (McCowatt, m. 65); Thomas (Randall, m. 46), Singh (Old, m. 46), Just; Chris Wood.

5. Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans (Raskin, m. 83); Trossard (Saelemaekers, m. 71), De Bruyne (Onana, m. 71), Doku (Fernández Pardo, m. 56); De Ketelaere (Lukaku, m. 83).

Goles: 0-1, m. 28: Trossard. 0-2, m. 50: Trossard. 0-3, m. 66: De Bruyne. 1-3, m. 84: Just. 1-4, m. 85: Lukaku. 1-5, m. 90+2: Saelemaekers.

Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (Jordania). Amonestó con tarjeta amarilla al neozelandés Stamenic (m. 46).

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo G del Mundial 2026, disputado en el BC Place de Vancouver ante unos 45.000 espectadores.