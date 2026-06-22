Resultados y clasificación del grupo G tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: Egipto toma la delantera e Irán, Bélgica y Nueva Zelanda sueñan con el pase

La segunda jornada del grupo G deparó los encuentros entre Bélgica e Irán y Egipto ante Nueva Zelanda. A la última fecha llega el cuadro de la estrella Saláh como líder seguido del conjunto iraní

El grupo G del Mundial 2026 es uno de los 12 que estarán hasta la última jornada con todo por decidirse. El grupo lo compone Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda. En la segunda jornada se enfrentó Irán a Bélgica el domingo 21 de junio y en la madrugada del 22, Egipto se midió a Nueva Zelanda.

Resultados actualizados del grupo H del Mundial con Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda

Bélgica confirmó que Irán ha venido a este Mundial con ganas de hacer historia y tras el empate ante Nueva Zelanda en la jornada inaugural del grupo, volvió a repetir la historia ante un combinado belga que es uno de los mejor considerados a nivel europeo. Por otro lado, la Egipto de Salah, sabiendo ya el tropiezo de Bélgica, aprovechó para imponerse con claridad a Nueva Zelanda y colocarse como líder de grupo a falta de una jornada.

Bélgica tampoco puede con una histórica Irán

Las selecciones de Irán y Bélgica se jugarán el pase a los dieciseisavos de final en la última jornada, tras firmar este domingo un agónico empate a cero que mantiene el suspenso en el grupo. Bélgica jugó con diez jugadores desde el minuto 66 por la expulsión de Nathan Ngoy.

El encuentro se disputó muy parejo entre ambos, aunque Bélgica registró el monopolio casi absoluto de la pelota, un dominio que se reflejó en una circulación constante de más de 300 pases otorgados en los primeros 45 minutos de juego, en comparación con los 50 realizados por el conjunto persa.

Salah lidera a Egipto en su primer triunfo del Mundial

Egipto despertó a tiempo, castigó tres errores defensivos de Nueva Zelanda y firmó en Vancouver una remontada de valor histórico, un 1-3 construido en la segunda parte con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet, después de que Finn Surman hubiese adelantado a los oceánicos en el primer cuarto de hora.

El triunfo, el primero de Egipto en una Copa del Mundo, cambió el paisaje del grupo G del Mundial 2026 y dejó tocada a una Nueva Zelanda que empezó mejor, más directa, más agresiva y con más convicción, pero que se fue apagando a medida que el equipo de Hossam Hassan encontró a Salah entre líneas y empezó a hacer daño por los costados.

Clasificación actualizada del grupo G con Egipto, Irán, Bélgica y Nueva Zelanda

El grupo G decidirá sus dos primeras posiciones en la última jornada. Egipto es líder con cuatro puntos y se medirá a una sorprendente Irán que es segunda clasificada y que en caso de ganar, terminaría como primera con cinco puntos.

Por otro lado, a Bélgica solo le queda esperar que Egipto cumpla con Irán y además tendrá que sacar su primera victoria en este Mundial ante una Nueva Zelanda que podría clasificarse si Irán pierde o empata.