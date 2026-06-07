Desvelan la clave del fichaje de Fekir por el Betis: "Discreción total"

El agente de futbolistas Joan Arnella asegura que cuando nadie se esperaba que el club verdiblanco se hiciera con el campeón del mundo, el acuerdo fue posible gracias al "silencio absoluto" que rodeó a la operación, lo que evitó intromisiones de otros equipos

Nabil Fekir dejó un gran recuerdo en la afición del Real Betis. Durante seis temporada, el internacional francés hizo disfrutar con su fútbol a la afición verdiblanca, firmando 29 goles y el mismo números de asistencias en 165 partidos oficiales, para lograr su mayor éxito con la consecución de la Copa del Rey en 2022. Pero aún hoy día muchos se preguntan cómo el club de Heliópolis fue capaz de hacerse en el verano de 2019 con un futbolista de ese calibre, que solo un año antes se había proclamado campeón del mundo con su selección.

El fichaje frustrado del Liverpool y la estrategia del Real Betis

Tras toda una vida en el Olympique de Lyon, el jugador de origen argelino decidió cambiar de aires y su nombre no tardó en sonar para equipos de la talla del Liverpool. Luego se apuntaría que los 'reds' lo habían rechazado al detectar problemas en una de sus rodillas en el reconocimiento médico, pero el propio Fekir se encargó de desmentir dicha versión. Y fue entonces, por sorpresa, cómo el Real Betis vio la oportunidad y supo aprovecharla.

Para ello, "fue primordial el silencio absoluto", como ha contado el agente de futbolistas, Joan Arnella, que ha comparado dicha operación con la cerrada recientemente por el FC Barcelona para hacerse con el inglés Anthony Gordon procedente del Newcastle. "Un jugador campeón mundial, del Olympique de Lyon, oferta del Liverpool, cantidades estratosféricas... Discreción total", apuntó sobre aquella negociación Sports 360 con Toni Padilla.

Una visita a Sevilla que levantó la liebre

Así, para terminar de convencer a Fekir, que llegó junto a su hermano Yassin, el plan de la entidad de La Palmera fue que conociera de primera mano la capital hispalense. Pero cuando eso sucedió, en realidad, ya estaba todo cerrado, lo que evitó que el fichaje se esfumara, pues a raíz de aparecer en los medios de comunicación hubo más clubes interesados que podrían haber puesto más dinero sobre la mesa para llevárselo.

"Se invita a la familia a visitar Sevilla. Nadie se entera, ni la prensa, solo un directivo, el encargado y el presidente. Vienen a Sevilla, visitan un par de torres... Y se vuelven. El jugador callado. Y salió en prensa. Automáticamente llaman a todos los agentes mundialmente conocidos y llaman por teléfono", explicó Arnella sobre los movimientos entre bambalinas que se desataron al conocer la posible incorporación del crack francés por el cuadro verdiblanco.

Pero ya no hubo marcha atrás gracias al inteligente modo de proceder de los dirigentes béticos. Antes de que todo saliera a la luz y pudiera romperse el trato, ya existía un acuerdo. "Ya estaba todo hecho. La operación estaba cerrada. Era imposible. Nabil Fekir acababa de firmar por el Real Betis. La prensa se entera el mismo día. Y así es como hay que hacer la negociación. Con total discreción", sentenció.

El rendimiento de Nabil Fekir en el Al-Jazira y su incierto futuro

El Real Betis acabó pagando 19,75 millones por el fichaje del campeón del mundo, más otros 10 millones en variables, y seis años después, en 2024, firmó su traspaso al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos por 5 millones, ahorrándose además otros 14 kilos del importante sueldo que tenía firmado hasta este mismo verano. Una operación fructífera en lo económico tras haber obtenido del galo un alto rendimiento deportivo.

En estas dos campañas lejos de Heliópolis, Fekir ha continuado siendo una pieza importante en el equipo árabe. En esta última temporada ha firmado 10 tantos y cuatro asistencias en 25 partidos, que se suman a las 9 dianas y seis pases de gol que logró en 31 choques en la 24/25. Pero el próximo 30 de junio acaba contrato, sin que haya noticias de su siguiente paso a sus 32 años (cumplirá 33 en el mes de julio).