Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy lunes 29 de junio con Rafa Jódar, Sinner, Djokovic, Mérida, Sabalenka...

Espectacular primera jornada en el torneo de Wimbledon, con Sinner y Sabalenka como principales referentes, y con ocho españoles en liza

Wimbledon, fiel a sus tradiciones, abre este lunes la mítica pista central con el gran vigente campeón del torneo, un Jannik Sinner que aparece también como gran favorito en esta edición, en la que no estará el ganador de las dos ediciones precedentes y finalista de la última, el español Carlos Alcaraz.

El hecho de que por su parte del cuadro vayan Novak Djokovic o Daniil Medvedev, además de Rafa Jódar; o que también juegue este lunes la parte alta del cuadro femenino, con la número uno Aryna Sabalenka a la cabeza y con la campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva presente, hace que se vaya a vivir una jornada espectacular, con muchas estrellas en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Entre ellas está Rafa Jódar, que abre la pista 4 ante el británico Felix Gill. También debutarán el primer día de competición, en el cuadro masculino, Roberto Bautista, que podría despedirse de su último Wimbledon ante Joao Fonseca; Martín Landaluce, que se enfrenta al surcoreano Soonwoo Kwon; Pablo Carreño, que abre la pista 6 ante Denis Shapovalov; Dani Mérida ante el argentino Camilo Ugo Carabelli; y el campeón del Mallorca Championship, Alejandro Davidovich, quien debuta ante el también suramericano Juan Manuel Cerúndolo.

Jessica Bouzas ante la austriaca Anastasia Potapova y Sara Sorribes, que se enfrenta a la andorrana Victoria Jiménez, se estrenan en el cuadro femenino.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del lunes 29 de junio

Centre Court

Jannik Sinner-Miomir Kecmanovic (14:30 horas)

Aryna Sabalenka-Teodora Kostovic (A continuación)

Yibing Wu-Novak Djokovic (A continuación)

Court 1

Antonia Ruzic-Emma Raducanu (14:00 horas)

Marin Cilic-Daniil Medvedev (A continuación)

Magda Linette-Mirra Andreeva (A continuación)

Court 2

Jessica Pegula-Darja Vidmanova (12:00 horas)

Michael Zheng-Cameron Norrie (A continuación)

Felix Auger-Aliassime-Aleksandr Shevchenko (A continuación)

Tamara Korpatsch-Coco Gauff (No antes de las 17:30 horas)

Court 3

Rafael Jódar-Felix Gill (12:00 horas)

Casper Ruud-Hubert Hurkacz (A continuación)

Elsa Jacquemot-Naomi Osaka (No antes de las 15:30 horas)

Barbora Krejcikova-Hannah Klugman (No antes de las 17:30 horas)

Court 12

Mananchaya Sawangkaew-Maja Chwalinska (12:00 horas)

Arthur Rinderknech-Oliver Tarvet (A continuación)

Karolina Muchova-Anastasia Zakharova (No antes de las 15:30 horas)

Brandon Nakashima-Jack Pinnington Jones (A continuación)

Court 18

Belinda Bencic-Mika Stojsavljevic (12:00 horas)

Alexandre Muller-Tommy Paul (A continuación)

Roberto Bautista Agut-Joao Fonseca (A continuación)

Leylah Fernandez-Janice Tjen (A continuación)

Court 4

Emilio Nava-Ignacio Buse (12:00 horas)

Alycia Parks-Alicia Dudeney (A continuación)

Thiago Agustin Tirante-Fabian Marozsan (A continuación)

Solana Sierra-Anna Bondar (A continuación)

Court 5

Marco Trungelliti-Martin Damm (12:00 horas)

Soonwoo Kwon-Martin Landaluce (A continuación)

Oleksandra Oliynykova-McCartney Kessler (A continuación)

Dayana Yastremska-Aoi Ito (A continuación)

Court 6

Denis Shapovalov-Pablo Carreño Busta (12:00 horas)

Bianca Andreescu-Shuai Zhang (A continuación)

Adolfo Daniel Vallejo-Nicolas Mejía (A continuación)

Anastasia Gasanova-Emiliana Arango (A continuación)

Court 7

Aleksandar Kovacevic-Botic van De Zandschulp (12:00 horas)

Nuno Borges-Tristan Boyer (A continuación)

Peyton Stearns-Nikola Bartunkova (A continuación)

Court 8

Aleksandar Vukic-Jenson Brooksby (12:00 horas)

Hamad Medjedovic-Sebastian Ofner (A continuación)

Lanlana Tararudee-Lilli Tagger (A continuación)

Jessica Bouzas Maneiro-Anastasia Potapova (A continuación)

Court 9

Luca Van Assche-Marton Fucsovics (12:00 horas)

Camilo Ugo Carabelli-Daniel Merida (A continuación)

Claire Liu-Hanne Vandewinkel (A continuación)

Court 10

Sara Sorribes Tormo-Victoria Jimenez Kasintseva (12:00 horas)

Xinyu Wang-Elisabetta Cocciaretto (A continuación)

Adam Walton-Dino Prizmic (A continuación)

Jesper de Jong-Rinky Hijikata (A continuación)

Court 14

Shintaro Mochizuki-Max Basing (12:00 horas)

Yulia Putintseva-Tatjana Maria (No antes de las 14:00 horas)

Jan-Lennard Struff-Sebastian Baez (A continuación)

Katerina Siniakova-Qinwen Zheng (A continuación)

Court 15

Jaqueline Cristian-Iva Jovic (12:00 horas)

Ann Li-Zeynep Sonmez (A continuación)

Ethan Quinn-Luciano Darderi (No antes de las 15:30 horas)

Magdalena Frech-Anna Kalinskaya (A continuación)

Court 16

Andrey Rublev-Roman Safiullin (12:00 horas)

Hugo Gaston-Stefanos Tsitsipas (A continuación)

Mimi Xu-Daria Kasatkina (A continuación)

Ekaterina Alexandrova-Panna Udvardy (A continuación)

Court 17

Dalibor Svrcina-Learner Tien (12:00 horas)

Jelena Ostapenko-Harriet Dart (A continuación)

Alejandro Davidovich Fokina-Juan Manuel Cerúndolo (No antes de las 15:30 horas)

Francesca Jones-Diane Parry (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.