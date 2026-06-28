El futuro de Topuria, en el aire

Tras su derrota ante Justin Gaethje, el futuro del peleador español está lleno de incógnitas a corto plazo

Después de lo vivido hace dos semanas en la Casa Blanca, el futuro de Ilia Topuria es una incógnita. Y no sólo la fecha de su regreso, sino todo lo demás.

Aunque en un principio se anunció que necesitaría 180 días (seis meses) para recuperarse y poder recibir el alta para poder pelear, una de sus personas más cercanas acortaba ese tiempo a la mitad y aseguraba que en un par de meses, a lo sumo tres, estará completamente restablecido.

Jesús Gallo, su preparador físico, desvelaba que el médico le había dicho que para recuperarse necesitaría entre "6 y 8 semanas" y tal vez un mes más para que todo "solidifique", por lo que Ilia Topuria podría estar listo para volver a pelear en diciembre o enero.

Hasta ahí todo lo que respecta a su recuperación y al tiempo necesario para volver a estar plenamente al cien por cien. Pero si eso parece más o menos claro, lo que no lo está es contra quien pelearía Topuria y con qué objetivo.

La UFC se ha encargado de no menoscabar su imagen. Topuria es uno de sus valores mediáticos más importantes y no quieren perderlo. El propio dirigente, Dana White, elogiaba al español pese a su derrota en Washington. Y la principal voz de la UFC, Joe Rogan, se encargaba de decir que "volverá más fuerte".

Justin Gaethje no quiere la revancha

Sin embargo, su derrota ha tirado por tierra la opción de pelear con Islam Makhachev y luchar por el tercer cinturón de la UFC, como quería Topuria y como quería la propia compañía americana, que anunciaría eso como la gran 'pelea de siglo' entre el uno y el dos del ránking libra por libra.

Y Justin Gaethje se ha encargado de negarle una posible revancha. Así lo aseguraba en el podcast de Joe Rogan el nuevo campeón del peso Ligero. "No merece una revancha. Puede intentarlo, pero no la va a tener. Se rindió en el taburete, lo detuve dos veces. ¿Qué más tengo que hacer? Su próximo desafío no puedo ser yo. Necesita pelear contra Paddy (Pimblett) o alguien por el estilo", afirmaba el norteamericano.

Las principales opciones que baraja 'The Highlight' son los dos siguientes en el ránking: Arman Tsarukyan y Charles Oliveira. Y habiendo luchado ya con el brasileño, tal vez lo más lógico fuera que el español se enfrentará al armenio y Gaethje a Oliveira, que ya le derrotó en su día en una pelea que finiquitó el paulista con un mataleón en el primer asalto.

Tsarukyan insiste en que no será él

Tsarukyan, por su parte, sigue convencido que no será contra él. En su día señaló varias veces que, si ganaba a Gaethje, Topuria se enfrentaría a Makhachev antes que vérselas con él. Y ahora piensa que la UFC lo "protegerá" y le buscará un peleador más "fácil" para que vuelva a coger confianza.

"Que le den a Michael Chandler. Que vuelva y lo noquee. Tienen que protegerlo, ¿sabes? (...) Creo que esta derrota le va a enseñar mucho. A no confiarse demasiado, a respetar a su oponente y a seguir esforzándose. Creo que estaba más centrado en sus asuntos mediáticos que en el campamento de entrenamiento", asegura el luchador armenio, quien cree que Pimblett, precisamente, no es una buena opción para el español. "No es el rival ideal para Topuria después de esa derrota. Como Paddy tiene un buen mentón, es difícil noquearlo. Cinco asaltos podrían ser complicados con Paddy", sentencia.

Pocas opciones más hay, aunque Topuria presionará para poder pelear de nuevo por un cinturón en su próximo compromiso o, la opción alternativa, que sea con otro aspirante en una Fight Night celebrada... en España.